https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/grazhdanin-i-nachalnik-tsvizhba-o-byudzhete-dorozhnogo-fonda-abkhazii-na-2022-god--1036659196.html

Гражданин и начальник: Цвижба о бюджете дорожного фонда Абхазии на 2022 год

Гражданин и начальник: Цвижба о бюджете дорожного фонда Абхазии на 2022 год

Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии Виталий Цвижба в эфире радио Sputnik рассказал, как удалось увеличить доходную часть бюджета фонда, и на какие... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T19:46+0300

2021-12-12T19:46+0300

2021-12-12T20:06+0300

радио

гражданин и начальник

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Гражданин и начальник: Цвижба Гражданин и начальник: Цвижба

На заседании Кабинета министров Абхазии в конце ноября были приняты проекты внебюджетных фондов республики. Бюджет Дорожного фонда составил 115 млн рублей.Основные направления расходования средств - содержание, текущий ремонт и обустройство республиканских автомобильных дорог. На это предусмотрено 60 миллионов 886 тысяч рублей. На содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения - 45 миллионов рублей."Доходы бюджета на 2022 год составят в общей сумме 115 миллионов рублей, в том числе 60 миллионов - это налог на реализацию ГСМ, и 55 миллионов - налог с владельцев транспортных средств. Надо отметить, значительно увеличилась доходная часть бюджета в сравнении с 2021 годом. Прежде всего это происходит из-за значительного увеличения налога на реализацию ГСМ. Курортный сезон был удачный. Ожидаем, что в следующем году будет не хуже. Очень много машин заехало на территорию Абхазии, естественно, это дополнительный завоз горючего, дополнительная его реализация", - отметил Цвижба.Заместитель председателя Дорожного фонда Абхазии сказал, что расходы на 2022 год составят 105 миллионов 886 000 рублей."В основном затраты у нас идут на ремонтно-восстановительные работы как по дорогам республиканского значения, так и по дорогам местного значения. Средства дорожного фонда, к сожалению, не идут на капитальное строительство дорог", - рассказал Цвижба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

гражданин и начальник, аудио