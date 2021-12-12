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Хагба о профессии художника: обычный ежедневный труд, ничего романтичного
Хагба о профессии художника: обычный ежедневный труд, ничего романтичного
О своем отношении к конкурсам, как карантин повлиял на творчество и с чего начался путь художника, в эфире радио Sputnik рассказала Апща Хагба, занявшая третье... 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T14:40+0300
2021-12-12T14:40+0300
2021-12-12T14:40+0300
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Хагба о профессии художника: обычный ежедневный труд, ничего романтичного и интересного
Хагба о профессии художника: обычный ежедневный труд, ничего романтичного и интересного
В центральном выставочном зале состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов премией Министерства культуры "Лучшая работа года". В этом году конкурс прошел в режиме закрытой экспозиции, но даже такой формат дал возможность художникам подвести итоги года, представить свои работы в выставочном пространстве, обменяться мнениями и наметить планы на будущее. По результатам конкурса первое место занял Виссарион Цвижба с работой "Натюрморт". Второе место у Виталия Джения - "Виктория". Третье - Апща Хагба с картиной "Ночной разговор"."Участвовать в конкурсе всегда интересно, это тонизирует. Ты выходишь из зоны комфорта, ты пытаешься сказать что-то самой себе. Когда ты видишь работы других художников на конкурсах, они могут тебя вдохновить, когда ты смотришь что они работают, то и тебе хочется работать дальше", - сказала Хагба в беседе на радио.Рассказывая о том, как создавалась работа "Ночной разговор", Хагба отметила, что, как и другие ее картины она создавалась в результате ежедневного труда художника."Мне кажется, что о работе художника всегда есть какой-то миф. По сути, это такая же профессия, как и любая другая. Ты заходишь в свою мастерскую, у тебя есть определенное время для работы и просто работаешь. У меня бывает, что я работаю над несколькими картинами, и сказать, что пришла муза - я стала работать, то нет. Это обычный ежедневный труд, ничего романтичного, интересного", - сказала Хагба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Хагба о профессии художника: обычный ежедневный труд, ничего романтичного
О своем отношении к конкурсам, как карантин повлиял на творчество и с чего начался путь художника, в эфире радио Sputnik рассказала Апща Хагба, занявшая третье место в ежегодном конкурсе Министерства культуры "Лучшая работа года".
В центральном выставочном зале состоялась ежегодная церемония награждения лауреатов премией Министерства культуры "Лучшая работа года". В этом году конкурс прошел в режиме закрытой экспозиции, но даже такой формат дал возможность художникам подвести итоги года, представить свои работы в выставочном пространстве, обменяться мнениями и наметить планы на будущее. По результатам конкурса первое место занял Виссарион Цвижба с работой "Натюрморт". Второе место у Виталия Джения - "Виктория". Третье - Апща Хагба с картиной "Ночной разговор".
"Участвовать в конкурсе всегда интересно, это тонизирует. Ты выходишь из зоны комфорта, ты пытаешься сказать что-то самой себе. Когда ты видишь работы других художников на конкурсах, они могут тебя вдохновить, когда ты смотришь что они работают, то и тебе хочется работать дальше", - сказала Хагба в беседе на радио.
Рассказывая о том, как создавалась работа "Ночной разговор", Хагба отметила, что, как и другие ее картины она создавалась в результате ежедневного труда художника.
"Мне кажется, что о работе художника всегда есть какой-то миф. По сути, это такая же профессия, как и любая другая. Ты заходишь в свою мастерскую, у тебя есть определенное время для работы и просто работаешь. У меня бывает, что я работаю над несколькими картинами, и сказать, что пришла муза - я стала работать, то нет. Это обычный ежедневный труд, ничего романтичного, интересного", - сказала Хагба.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.