https://sputnik-abkhazia.ru/20211212/ty-zabolela-chtoby-izmenit-sebya-menya-i-nashikh-detey-podkast-strakhi-1036667048.html

"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи

"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи

"Это случается со всеми, но не со мной". Тяжелая болезнь может неожиданно прийти в любую семью. Часто в такой ситуации окружающие не знают как поддерживать... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T10:34+0300

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"Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи "Ты заболела, чтобы изменить себя, меня и наших детей". Подкаст Страхи

Марат, который вместе с женой преодолел ее тяжелую болезнь, вспоминает, что друзья перестали звонить, просто потому что не знали, что сказать. Как поддерживать близких в болезни?Как помочь человеку, который столкнулся с тяжелой болезнью рассказывает герой проекта VK "Надо поговорить" поддерживавший жену в борьбе с раком молочной железы и психолог Александр Колмановский.02:40 История Марата06:45 Если больной злоупотребляет помощью близких08:00 Как партнер помогает в процессе выздоровления09:50 Нужно ли говорить окружению о своей болезни?10:35 Как поддержать человека, который болен?12:00 "Не выговаривайтесь, выспрашивайте"21:00 Стоит приводить позитивные примеры, например "моя соседка тоже болела, но выздоровела"?24:30 "Ты заболела чтобы изменить себя, меня и наших детей"29:40 Что дает опыт болиСлушайте подкасты РИА Новости.

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