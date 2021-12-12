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Серия торнадо в США унесла жизни около 100 человек
Серия торнадо в США унесла жизни около 100 человек
В результате серии разрушительных торнадо в США, по предварительным данным, погибли около 100 человек. По заявлению властей, число жертв может значительно... 12.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-12T17:20+0300
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В результате серии разрушительных торнадо в США, по предварительным данным, погибли около 100 человек. По заявлению властей, число жертв может значительно возрасти. Наиболее сильно пострадали штаты Кентукки, Теннесси, Иллинойс, Миссури и Арканзас. Президент США Джо Байден ранее назвал унесшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории. Президент России выразил соболезнования родственникам погибших.
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в мире, видео, мультимедиа, сша, видео
Серия торнадо в США унесла жизни около 100 человек
17:20 12.12.2021 (обновлено: 17:33 12.12.2021)
В результате серии разрушительных торнадо в США, по предварительным данным, погибли около 100 человек. По заявлению властей, число жертв может значительно возрасти.
Наиболее сильно пострадали штаты Кентукки, Теннесси, Иллинойс, Миссури и Арканзас.
Президент США Джо Байден ранее назвал унесшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории.
Президент России выразил соболезнования родственникам погибших.