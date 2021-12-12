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Серия торнадо в США унесла жизни около 100 человек

Серия торнадо в США унесла жизни около 100 человек

В результате серии разрушительных торнадо в США, по предварительным данным, погибли около 100 человек. По заявлению властей, число жертв может значительно... 12.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-12T17:20+0300

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В результате серии разрушительных торнадо в США, по предварительным данным, погибли около 100 человек. По заявлению властей, число жертв может значительно возрасти. Наиболее сильно пострадали штаты Кентукки, Теннесси, Иллинойс, Миссури и Арканзас. Президент США Джо Байден ранее назвал унесшие десятки жизней ураганы в США одними из самых сильных в истории. Президент России выразил соболезнования родственникам погибших.

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