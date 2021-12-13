https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/chast-ulitsy-gulia-v-sukhume-budet-perekryta-14-dekabrya-1036707873.html

Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря

Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря

Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T16:15+0300

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в абхазии

сухум

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Движение на участке улицы Гулиа от улицы Имама Шамиля до улицы Чачба будет перекрыто 14 декабря, сообщает администрация Сухума. Движение будет перекрыто с ночи до вечера.Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.

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