https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/chast-ulitsy-gulia-v-sukhume-budet-perekryta-14-dekabrya-1036707873.html
Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря
Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T16:15+0300
2021-12-13T16:15+0300
2021-12-13T16:19+0300
в абхазии
сухум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036707844_1:0:2600:1462_1920x0_80_0_0_f905aa423bd0b3f01072f29e8388f32f.jpg
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Движение на участке улицы Гулиа от улицы Имама Шамиля до улицы Чачба будет перекрыто 14 декабря, сообщает администрация Сухума. Движение будет перекрыто с ночи до вечера.Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.
сухум
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036707844_326:0:2275:1462_1920x0_80_0_0_5622243449c37ef9971b612559790c0d.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сухум
Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря
16:15 13.12.2021 (обновлено: 16:19 13.12.2021)
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik.
Движение на участке улицы Гулиа от улицы Имама Шамиля до улицы Чачба будет перекрыто 14 декабря, сообщает
администрация Сухума. Движение будет перекрыто с ночи до вечера.
Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по укладке бордюрных камней на улице Гулиа.
Улицы Джонуа, Гулиа и Абазинская в Сухуме восстанавливаются за счет Инвестпрограммы содействия социально-экономическому развитию Абхазии на 2020-2022 годов.
В рамках ремонтных работ заменены коммуникационные сети, водопровод, канализация, ливневые коллекторы.
Протяженность улицы Гулиа – 1200 метров, на ее ремонт предусмотрено 48 миллионов рублей. Протяженность улицы Абазинская – 686 метров, на ее ремонт уйдет 38 миллионов рублей, улица Джонуа – 1350 метров, бюджет – 66 миллионов рублей.