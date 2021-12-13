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Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года
Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, какие города были популярны у россиян для отдыха летом по итогам 2021 года. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУУМ, 13 дек – Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений у российских туристов летом 2021 года, пишет портал Tvil.ru.По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для отдыха летом в 2021 году от двух до девяти ночей и тратили на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха летом в 2021 году.
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Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года
11:15 13.12.2021 (обновлено: 11:55 13.12.2021)
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, какие города были популярны у россиян для отдыха летом по итогам 2021 года.
СУУМ, 13 дек – Sputnik.
Гагра попала в топ популярных направлений у российских туристов летом 2021 года, пишет портал Tvil.ru.
В рейтинг также вошли российские города - Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Кисловодск, Екатеринбург и Воронеж.
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для отдыха летом в 2021 году от двух до девяти ночей и тратили на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.
Десять популярных городов для отдыха летом по итогам 2021 года:
Город
Средние траты на аренду жилья в сутки на троих человек
Среднее число забронированных суток
Ялта
3849 рублей
6 ночей
Сочи
2495 рублей
8 ночей
Санкт-Петербург
3044 рубля
4 ночи
Москва
3356 рублей
2 ночи
Гагра
2262 рубля
9 ночей
Ростов-на-Дону
2451 рубль
2 ночи
Казань
2825 рублей
3 ночи
Кисловодск
1932 рубля
6 ночей
Екатеринбург
2402,5 рубля
2 ночи
Воронеж
2257 рублей
2 ночи
Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха летом в 2021 году.