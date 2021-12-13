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Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года
Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года
Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, какие города были популярны у россиян для отдыха летом по итогам 2021 года. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУУМ, 13 дек – Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений у российских туристов летом 2021 года, пишет портал Tvil.ru.По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для отдыха летом в 2021 году от двух до девяти ночей и тратили на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха летом в 2021 году.
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отдых в абхазии, туристы, абхазия

Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года

11:15 13.12.2021 (обновлено: 11:55 13.12.2021)
© Sputnik / Акоп Кущян Гагра с коптера
Гагра с коптера - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Акоп Кущян
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Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, какие города были популярны у россиян для отдыха летом по итогам 2021 года.
СУУМ, 13 дек – Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений у российских туристов летом 2021 года, пишет портал Tvil.ru.
В рейтинг также вошли российские города - Ялта, Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Ростов-на-Дону, Казань, Кисловодск, Екатеринбург и Воронеж.
По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для отдыха летом в 2021 году от двух до девяти ночей и тратили на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.
Десять популярных городов для отдыха летом по итогам 2021 года:

Город

Средние траты на аренду жилья в сутки на троих человек

Среднее число забронированных суток

Ялта

3849 рублей

6 ночей

Сочи

2495 рублей

8 ночей

Санкт-Петербург

3044 рубля

4 ночи

Москва

3356 рублей

2 ночи

Гагра

2262 рубля

9 ночей

Ростов-на-Дону

2451 рубль

2 ночи

Казань

2825 рублей

3 ночи

Кисловодск

1932 рубля

6 ночей

Екатеринбург

2402,5 рубля

2 ночи

Воронеж

2257 рублей

2 ночи

Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха летом в 2021 году.
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