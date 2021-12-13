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Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года

Гагра попала в топ самых популярных направлений у туристов летом 2021 года

Российский сайт бронирования жилья для отдыха Tvil.ru узнал, какие города были популярны у россиян для отдыха летом по итогам 2021 года. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУУМ, 13 дек – Sputnik. Гагра попала в топ популярных направлений у российских туристов летом 2021 года, пишет портал Tvil.ru.По статистике Tvil.ru, туристы бронировали жилье для отдыха летом в 2021 году от двух до девяти ночей и тратили на проживание от двух до четырех тысяч рублей в сутки на семью из трех человек.Данные предоставлены на основании бронирований жилья туристами для отдыха летом в 2021 году.

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