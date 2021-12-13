https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/koltashov-ob-anonimakh-razmer-strany-ne-imeet-znacheniya-my-okruzheny-globalnym-okeanom--1036673442.html

Колташов об анонимах: размер страны не имеет значения, мы окружены глобальным океаном

Колташов об анонимах: размер страны не имеет значения, мы окружены глобальным океаном

Как обезопасить себя от нападков анонимов в социальных сетях, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал руководитель Центра политэкономических исследований... 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T10:59+0300

2021-12-13T10:59+0300

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такие обстоятельства

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Колташов Колташов

Эксперт отметил, что на сегодняшний день общество выработало лишь два ощутимых инструмента борьбы с анонимами, которые склонны поливать людей грязью и писать отвратительные комментарии. "Первый способ состоит в том, чтобы никогда не добавлять в друзья, не допускать к своему блогу, к своей приватной информации, к своим сообщениям незнакомых лиц. Публичные лица не могут так действовать, к сожалению. Они, наоборот, добавляют всех, у них нет возможности проверять кто есть кто, и отсев у них идет по ходу дела. Второй механизм состоит в медленном возврате к нормальной этике общения. Мы очень резко и беспощадно реагируем на хамство, неадекватность и клевету. Когда люди будут более широко иметь реакцию на анонимов, их станет меньше", – сказал Колташов. Самый лучший способ проверить, кто добавляется в друзья, зайти на его страницу и изучить ее, посоветовал Василий Колташов. "Если это какой-нибудь псевдо-банкир-мошенник, который будет вас бомбардировать сообщениями, что где-то в Малайзии нашелся счет с вашей фамилией, и вы ему перешлите немного денег, а он вам отдаст остальное, то вы увидите, что на странице ничего нет или там будет сомнительная информация. Часто это могут быть какие-нибудь девицы, которые вымогают деньги, вступая в милое общение с одинокими грустными мужчинами. Вы тоже увидите, что на странице нет ничего, там есть несколько фотографий, нет никакой личности. Им некогда этим заниматься. Они бегут во внешнее поле, а внутреннее пространство у них остается неогороженным", – пояснил эксперт. Он отметил, что правоохранительные органы могли бы вычислять анонимов, пресекать их действия, их оскорбительное поведение, распространение незаконной информации, но они просто "захлебнутся"."Мы буквально находимся в "океане" такого рода аккаунтов. Абхазия – небольшая страна, да. Но дело в том, что люди находятся в глобальной сети, и в ней море людей, которые не имеют никакого отношения к Абхазии, но с которыми граждане Абхазии общаются, не представляя себе, где эти люди существуют. Может быть, это какие-то американские заключенные, которые день и ночь пишут вам посты, доказывая, что вы неправы в политическом вопросе. Может быть, это какая-то бот-ферма в Литве, которая занимается продвижением товара на ваш рынок. Может быть, это в Чехии, может, на Украине, может где угодно находиться такая ферма, и там сидят люди, может, даже у себя дома, но у них такая работа, чтобы портить вам нервы и отвлекать ваше время. Размер страны теперь не имеет значения, потому что мы окружены океаном, и этот океан глобальный", – сказал Колташов. Подробности слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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