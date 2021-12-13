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https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/naznachena-data-vyborov-v-parlament-abkhazii---1036710789.html
Назначена дата выборов в Парламент Абхазии
Назначена дата выборов в Парламент Абхазии
Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
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в абхазии
аслан бжания
парламент абхазии
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Выборы в Народное Собрание –Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2022 года, сообщает пресс-служба главы государства. Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
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аслан бжания, парламент абхазии

Назначена дата выборов в Парламент Абхазии

18:50 13.12.2021 (обновлено: 19:13 13.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукПарламент Абхазии
Парламент Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Выборы в Народное Собрание –Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2022 года, сообщает пресс-служба главы государства.
Президент подписал Указ в соответствии с пунктом 15 статьи 53 Конституции Республики Абхазия, статьей 7 и Конституционного закона Республики Абхазия "О выборах депутатов Народного Собрания - Парламента Республики Абхазия".
Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.
Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.
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