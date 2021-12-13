https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/naznachena-data-vyborov-v-parlament-abkhazii---1036710789.html

Назначена дата выборов в Парламент Абхазии

Назначена дата выборов в Парламент Абхазии

Соответствующий указ подписал президент Абхазии Аслан Бжания. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T18:50+0300

2021-12-13T18:50+0300

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в абхазии

аслан бжания

парламент абхазии

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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Выборы в Народное Собрание –Парламент Абхазии состоятся 12 марта 2022 года, сообщает пресс-служба главы государства. Выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.Депутатом Парламента Абхазии может стать гражданин, достигший 25 лет и обладающий избирательным правом. Депутатами не могут быть люди с непогашенной судимостью, больные алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, с хроническими и затяжными психическими расстройствами. Проголосовать на выборах может каждый гражданин Абхазии, достигший ко дню голосования 18 лет.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

аслан бжания, парламент абхазии