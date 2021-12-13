https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/otyrba-o-rabote-gudaudskogo-kovidnogo-gospitalya-posle-svorachivaniya-rossiyskogo-gospitalya-1036709064.html

Отырба о работе Гудаудского ковидного госпиталя после сворачивания российского госпиталя

Отырба о работе Гудаудского ковидного госпиталя после сворачивания российского госпиталя

В каком режиме теперь будет работать Гудаутский ковидный госпиталь, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заведующая инфекционным отделением Гудаутской ЦРБ... 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T17:15+0300

2021-12-13T17:15+0300

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Ангелина Отырба Ангелина Отырба

Мобильный госпиталь Миноброны России завершает свою работу в Абхазии. За несколько дней до этого пациенты были переведены в Гудаутскую больницу. Там уже работает дополнительное отделение. Как это было и ранее, в нем будут работать дежурные бригады врачей. Об этом, а также о том, как избежать увеличения статистики заболеваемости коронавирусом после новогодних праздников, слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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