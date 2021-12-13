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Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36354 человек. Зарегистрировано 544 летальных случая. Выздоровели 29102... 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T22:43+0300
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ситуация с коронавирусом в абхазии
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СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 177 человек из 735 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов. Из российского военного госпиталя в Сухуме выписали последних пациентов с COVID-19.
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медицина, абхазия

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

22:43 13.12.2021 (обновлено: 22:53 13.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукГудаутская ЦРБ
Гудаутская ЦРБ - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36354 человек. Зарегистрировано 544 летальных случая. Выздоровели 29102 человека.
СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19.
Четыре пациента - две женщины 80 и 48 лет, и двое мужчин 79 и 70 лет, - скончались в Гудаутском госпитале. В Сухумской инфекционной больнице умер мужчина 72 лет.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 177 человек из 735 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести.
© Sputnik / Леон Гуния Covid-19 в Абхазии
Covid-19 в Абхазии - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
Covid-19 в Абхазии
© Sputnik / Леон Гуния
В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов.
Из российского военного госпиталя в Сухуме выписали последних пациентов с COVID-19.
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22:43Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
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