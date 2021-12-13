https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/piat_covid_skonchalis_abkhazia-1036713060.html

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36354 человек. Зарегистрировано 544 летальных случая. Выздоровели 29102... 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T22:43+0300

2021-12-13T22:43+0300

2021-12-13T22:53+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

медицина

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/0a/16/1031148086_0:205:2001:1330_1920x0_80_0_0_0aea806bfe1d79ac80add40d9527094a.jpg

СУХУМ, 13 дек - Sputnik. Пять пациентов с коронавирусной инфекцией скончались в Абхазии, сообщает оперштаб по защите населения от COVID-19. Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 177 человек из 735 протестированных в Абхазии.В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 43 человека, состояние здоровья 50 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 42 пациента, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 21, состояние здоровья 6 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 17, 4 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 15 пациентов. Из российского военного госпиталя в Сухуме выписали последних пациентов с COVID-19.

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия