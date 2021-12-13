https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/protoierey-o-skvernoslovii-proyavlenie-nevospitannosti-i-neumeniya-adekvatno-obschatsya-1036706439.html

Протоиерей о сквернословии: проявление невоспитанности и неумения адекватно общаться

Протоиерей о сквернословии: проявление невоспитанности и неумения адекватно общаться

Об искоренении брани как явления, уродующего человеческую коммуникацию, а также о том, что можно и нельзя делать в День Святого Андрея Первозванного... 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T14:45+0300

2021-12-13T14:45+0300

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Сердюк Сердюк

В понедельник, 13 декабря, православные христиане чествуют память Святого апостола Андрея Первозванного, который был первым из учеников Иисуса Христа. Апостола считают покровителем рыбаков и моряков. А еще верят, что в этот день очень важно воздержаться от ссор, брани и сквернословия, которое в последнее время стало настоящим общественным бичом.Насколько полезным было бы, совмещая дни Рождественского поста и праздник Святого апостола Андрея, каждому из нас положить в себе начало искоренения брани, уродующей слух, язык и душу каждого человека? На вопрос радио Sputnik ответил известный белорусский священнослужитель, протоиерей Павел Сердюк."Сквернословие - это, во-первых, проявление очень сильного эмоционального стрессового состояния, во-вторых, демонстрация бескультурности, невоспитанности чувств, неумения адекватно куммуницировать с людьми. Все это вопрос культуры и воспитания. Сквернословие в нашем обществе стало настолько распространенным, что мы уже воспринимаем его как "норму". Мы это слышим в транспорте, в магазинах, в общественных местах. Когда-то апостол Яков сказал о языке: "Такая маленькая часть тела, а сколько вреда может нанести", – отметил священнослужитель.По словам собеседника Sputnik, если кто-то сегодня положит конец собственному сквернословию, тот сделает доброе дело и для себя, и для окружающего мира, ведь как музыкант с абсолютным слухом страдает от фальшивой ноты, так и любой нормальный человек страдает от "разлитого" сквернословия в нашем обществе.

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