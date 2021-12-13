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https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/sud-vynes-prigovor-po-delu-ob-ubiystve-kriminalnogo-avtoriteta-yaponchika-1036711627.html
Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
Подсудимые обвинялись в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений, незаконном хранении оружия и обороте техсредств для негласного получения... 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T19:45+0300
2021-12-13T19:49+0300
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СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Мосгорсуд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима Джамбулу Джанашия и Муртази Шадания — фигурантам дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), пишет РИА Новости.Представитель прокуратуры во время судебных прений просил назначить каждому на год больше.Ранее присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям: об убийстве группой лиц из корыстных побуждений, незаконном хранении оружия и обороте техсредств для негласного получения информации.По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шадания, Джанашия, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба.По указанию Симония 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.Ранее Генеральная прокуратура Абхазии сообщала о получении запроса от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Иванькова.Пресс-служба ведомства подчеркивает, что запрос Генпрокуратуры России не предполагает задержание и выдачу граждан Абхазии Папава и Бутба, так как Конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования.При этом, согласно УПК Абхазии и межгосударственному договору с Россией, возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов РФ соответствующих материалов уголовного дела.Нугзар Папава также проходит обвиняемым по делу о похищении Омара Мирцхулава. Уголовное дело по факту похищения направлено в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210120/Genprokuratura-Abkhazii-poluchila-zapros-iz-Rossii-o-pomoschi-po-delu-Yaponchika-1031663425.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210119/Dvoe-grazhdan-Abkhazii-obyavleny-v-mezhdunarodnyy-rozysk-za-ubiystvo-vora-v-zakone-1031656227.html
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Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика

19:45 13.12.2021 (обновлено: 19:49 13.12.2021)
© Пресс-служба Мосгорсуда / Перейти в фотобанкОглашение приговора по делу об убийстве В. Иванькова (Япончика)
Оглашение приговора по делу об убийстве В. Иванькова (Япончика) - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Пресс-служба Мосгорсуда
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Подсудимые обвинялись в совершении убийства группой лиц из корыстных побуждений, незаконном хранении оружия и обороте техсредств для негласного получения информации.
СУХУМ, 1 дек - Sputnik. Мосгорсуд назначил 15 и 16 лет колонии строгого режима Джамбулу Джанашия и Муртази Шадания — фигурантам дела об убийстве криминального авторитета Вячеслава Иванькова (Япончика), пишет РИА Новости.

Джанашия приговорен к 15 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год, Шадания — к 16 годам колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на 1 год.

Представитель прокуратуры во время судебных прений просил назначить каждому на год больше.
Генеральная прокуратура республики Абхазия - Sputnik Абхазия, 1920, 20.01.2021
В Абхазии
Генпрокуратура Абхазии ответила на запрос из России по делу об убийстве Япончика
20 января, 11:25
Ранее присяжные сочли подсудимых виновными по всем предъявленным статьям: об убийстве группой лиц из корыстных побуждений, незаконном хранении оружия и обороте техсредств для негласного получения информации.
По версии следствия, в апреле 2009 года ранее судимый житель Подмосковья Илья Симония с целью передела сфер влияния в преступном сообществе организовал убийство Иванькова. Для этого он привлек Газзаева, Шадания, Джанашия, а также Нугзара Папава и Астамура Бутба.
По указанию Симония 28 июля 2009 года Газзаев, Джанашия, Шадания, Папава и Бутба прибыли к ресторану "Тайский слон" на Хорошевском шоссе в Москве и стали вести наблюдение за Иваньковым. Вечером того же дня Бутба, находясь в кузове "Газели", выстрелил из винтовки в Иванькова, когда тот выходил из ресторана. Япончик скончался от полученных ран 9 октября 2009 года в больнице.

Симония, Папава и Бутба скрылись от следствия, в связи с чем объявлены в международный розыск.

Ранее Генеральная прокуратура Абхазии сообщала о получении запроса от российских коллег о правовой помощи по уголовному делу об убийстве Иванькова.
Рассмотрение ходатайства следствия об аресте А. Величко в Черемушкинском суде - Sputnik Абхазия, 1920, 19.01.2021
В Абхазии
Двое граждан Абхазии объявлены в международный розыск за убийство Япончика
19 января, 11:39
Пресс-служба ведомства подчеркивает, что запрос Генпрокуратуры России не предполагает задержание и выдачу граждан Абхазии Папава и Бутба, так как Конституцией республики и уголовно-процессуальным законодательством запрещено выдавать граждан Абхазии иностранному государству для осуществления уголовного преследования.
При этом, согласно УПК Абхазии и межгосударственному договору с Россией, возможно привлечь указанных лиц к уголовной ответственности в случае поступления из компетентных органов РФ соответствующих материалов уголовного дела.
Нугзар Папава также проходит обвиняемым по делу о похищении Омара Мирцхулава. Уголовное дело по факту похищения направлено в Сухумский районный суд для рассмотрения по существу.
В Абхазии
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