https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/sukhumskie-kuranty-otremontirovany-1036706571.html

Сухумские куранты отремонтированы

Сухумские куранты отремонтированы

В 1950 году Моссовет подарил Сухуму куранты как приз за звание самого чистого города Советского Союза. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Часы на башне администрации Сухума отремонтированы, об этом сообщается на сайте администрации.По словам подмастерья Альберта Зухба, проблема заключалась в шестеренке часового механизма."Часы ведь очень старые, стираются детали. Надо их смазывать, вытачивать, менять. Пока держатся! Стараемся поддерживать в рабочем состоянии", – отметил Зухба.Он уже восемь лет в подмастерьях у часовых дел мастера и заводит механизм главных башенных часов столицы. "Завожу их на четвертые сутки. Трое суток держится заводка", – объяснил он.Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок как самому чистому городу в Советском Союзе. В том же году на здании появилась башня с курантами, увенчанная остроконечным пиком. Вскоре в народе здание стали называть "домом с часами".

https://sputnik-abkhazia.ru/20190612/Fakty-o-sukhumskom-dome-s-chasami-vozmozhno-vy-chto-to-ne-znali-1027615598.html

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