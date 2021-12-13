https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/sukhumskie-kuranty-otremontirovany-1036706571.html
Сухумские куранты отремонтированы
Сухумские куранты отремонтированы
В 1950 году Моссовет подарил Сухуму куранты как приз за звание самого чистого города Советского Союза. 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T15:15+0300
2021-12-13T15:15+0300
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в абхазии
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сухум
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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Часы на башне администрации Сухума отремонтированы, об этом сообщается на сайте администрации.По словам подмастерья Альберта Зухба, проблема заключалась в шестеренке часового механизма."Часы ведь очень старые, стираются детали. Надо их смазывать, вытачивать, менять. Пока держатся! Стараемся поддерживать в рабочем состоянии", – отметил Зухба.Он уже восемь лет в подмастерьях у часовых дел мастера и заводит механизм главных башенных часов столицы. "Завожу их на четвертые сутки. Трое суток держится заводка", – объяснил он.Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок как самому чистому городу в Советском Союзе. В том же году на здании появилась башня с курантами, увенчанная остроконечным пиком. Вскоре в народе здание стали называть "домом с часами".
https://sputnik-abkhazia.ru/20190612/Fakty-o-sukhumskom-dome-s-chasami-vozmozhno-vy-chto-to-ne-znali-1027615598.html
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общество, часы, сухум
Сухумские куранты отремонтированы
15:15 13.12.2021 (обновлено: 15:24 13.12.2021)
В 1950 году Моссовет подарил Сухуму куранты как приз за звание самого чистого города Советского Союза.
СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Часы на башне администрации Сухума отремонтированы, об этом сообщается на сайте администрации.
По словам подмастерья Альберта Зухба, проблема заключалась в шестеренке часового механизма.
"Часы ведь очень старые, стираются детали. Надо их смазывать, вытачивать, менять. Пока держатся! Стараемся поддерживать в рабочем состоянии", – отметил Зухба.
Он уже восемь лет в подмастерьях у часовых дел мастера и заводит механизм главных башенных часов столицы.
"Завожу их на четвертые сутки. Трое суток держится заводка", – объяснил он.
Здание сухумской городской администрации построили 12 июня 1914 года, ему уже 107 лет. Часы были подарены Сухуму в 1950 году Моссоветом в подарок как самому чистому городу в Советском Союзе.
В том же году на здании появилась башня с курантами, увенчанная остроконечным пиком. Вскоре в народе здание стали называть "домом с часами".