https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/takie-obstoyatelstva-katsiya-i-azhiba-o-vaktsinatsii-pedagogov--1036702899.html

Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов

Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов

Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании в Гагрской администрации высказал идею увольнять работников сферы образования, которые не прививаются... 13.12.2021, Sputnik Абхазия

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Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов

Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании в Гагрской администрации высказал идею увольнять работников сферы образования, которые не прививаются от коронавирусной инфекции. По словам Бжания, темпы вакцинации очень низкие, и необходимо исправлять ситуацию. Своим мнением о том, может ли такая мера принести результаты, в эфире радио Sputnik Абхазия поделились директор Сухумской средней школы №6 Лолита Кация и заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба.А беседе, в частности, зашел разговор о том, почему учителя не хотят прививаться. Педагоги сходятся во мнении, что увольнение – не выход из ситуации. Ранее начальник Управления образования Сухума сообщила, что в столице возросло число болеющих школьников. А среди педагогов наблюдается спад заболеваемости, что напрямую связывается с проведенной вакцинацией – из 723 педагогов уже вакцинировались 140, и каждый день к общему количеству добавляется по четыре-пять вакцинированных.

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