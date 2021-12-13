https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/takie-obstoyatelstva-katsiya-i-azhiba-o-vaktsinatsii-pedagogov--1036702899.html
Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании в Гагрской администрации высказал идею увольнять работников сферы образования, которые не прививаются... 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T12:01+0300
2021-12-13T12:01+0300
2021-12-13T12:01+0300
радио
такие обстоятельства
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036702996_0:0:2600:1463_1920x0_80_0_0_47689fe12576dae5762879013498d285.jpg
Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании в Гагрской администрации высказал идею увольнять работников сферы образования, которые не прививаются от коронавирусной инфекции. По словам Бжания, темпы вакцинации очень низкие, и необходимо исправлять ситуацию. Своим мнением о том, может ли такая мера принести результаты, в эфире радио Sputnik Абхазия поделились директор Сухумской средней школы №6 Лолита Кация и заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба.А беседе, в частности, зашел разговор о том, почему учителя не хотят прививаться. Педагоги сходятся во мнении, что увольнение – не выход из ситуации. Ранее начальник Управления образования Сухума сообщила, что в столице возросло число болеющих школьников. А среди педагогов наблюдается спад заболеваемости, что напрямую связывается с проведенной вакцинацией – из 723 педагогов уже вакцинировались 140, и каждый день к общему количеству добавляется по четыре-пять вакцинированных.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036702996_24:0:2036:1509_1920x0_80_0_0_b91e3a502d9c73f77ee0d0a0806edac9.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
такие обстоятельства, аудио
Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
Президент Абхазии Аслан Бжания на расширенном заседании в Гагрской администрации высказал идею увольнять работников сферы образования, которые не прививаются от коронавирусной инфекции. По словам Бжания, темпы вакцинации очень низкие, и необходимо исправлять ситуацию. Своим мнением о том, может ли такая мера принести результаты, в эфире радио Sputnik Абхазия поделились директор Сухумской средней школы №6 Лолита Кация и заведующая отделом образования Гагрского района Мадина Ажиба.
А беседе, в частности, зашел разговор о том, почему учителя не хотят прививаться.
Педагоги сходятся во мнении, что увольнение – не выход из ситуации.
Ранее начальник Управления образования Сухума сообщила, что в столице возросло число болеющих школьников. А среди педагогов наблюдается спад заболеваемости, что напрямую связывается с проведенной вакцинацией – из 723 педагогов уже вакцинировались 140, и каждый день к общему количеству добавляется по четыре-пять вакцинированных.