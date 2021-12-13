Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/tsarev-novyy-deystviya-putina-po-ukraine-zapadnaya-ukraina-bezhit-na-poklony-v-moskvu-1036710112.html
Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву
Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву
Как изменится подход России по отношению к Украине ближайшее время? Почему ходоки из Украины, в частности западной ее части, уже потянулись в Москву? 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T18:15+0300
2021-12-13T18:19+0300
политика
видео
украина
россия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036710089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21b91edaaf423c194411eb0cfbb976e7.jpg
Примет ли Кремль заверения в дружбе от украинских политиков? Почему Байден развязал лишь виртуальную войну за незалежную? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царёв.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036710089_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_008df870e23a2c607f027b90fefcdb45.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, видео, украина, россия, мультимедиа, видео

Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву

18:15 13.12.2021 (обновлено: 18:19 13.12.2021)
© Видео / Sputnik
Подписаться на
Как изменится подход России по отношению к Украине ближайшее время? Почему ходоки из Украины, в частности западной ее части, уже потянулись в Москву?
Примет ли Кремль заверения в дружбе от украинских политиков? Почему Байден развязал лишь виртуальную войну за незалежную? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царёв.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
22:43Пять пациентов с COVID-19 скончались в Абхазии
21:24Названы сроки проверки эффективности российских вакцин против омикрон-штамма
20:15Машина времени: как автомобиль Георгия Гулиа "доехал" до наших дней
19:45Суд вынес приговор по делу об убийстве криминального авторитета Япончика
19:15Умер режиссер Сергей Соловьев
18:50Назначена дата выборов в Парламент Абхазии
17:45Администрация Сухума рассказала, как пройдут новогодние мероприятия
17:15Отырба о работе Гудаудского ковидного госпиталя после сворачивания российского госпиталя
16:45План "Патриарх": с кем "агенты ЦРУ в рясах" затеяли большую игру
16:15Часть улицы Гулиа в Сухуме будет перекрыта 14 декабря
15:45Ученые нашли связь между смертностью от COVID-19 и генетикой
15:15Сухумские куранты отремонтированы
14:45Протоиерей о сквернословии: проявление невоспитанности и неумения адекватно общаться
14:25Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена
13:55Прогноз погоды в Абхазии на вторник 14 декабря
13:25Вадим Красносельский победил на выборах президента Приднестровья
12:55Футбольный герой: победный путь Виталия Дараселия
12:25Глава Абхазского драмтеатра рассказал о планах на следующий год
12:01Такие обстоятельства: Кация и Ажиба о вакцинации педагогов
11:45Привитые иностранными вакцинами россияне смогут получить сертификат на полгода