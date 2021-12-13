https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/tsarev-novyy-deystviya-putina-po-ukraine-zapadnaya-ukraina-bezhit-na-poklony-v-moskvu-1036710112.html
Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву
Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву
Как изменится подход России по отношению к Украине ближайшее время? Почему ходоки из Украины, в частности западной ее части, уже потянулись в Москву? 13.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-13T18:15+0300
2021-12-13T18:15+0300
2021-12-13T18:19+0300
политика
видео
украина
россия
мультимедиа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036710089_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_21b91edaaf423c194411eb0cfbb976e7.jpg
Примет ли Кремль заверения в дружбе от украинских политиков? Почему Байден развязал лишь виртуальную войну за незалежную? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царёв.
украина
россия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0d/1036710089_480:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_008df870e23a2c607f027b90fefcdb45.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, видео, украина, россия, мультимедиа, видео
Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву
18:15 13.12.2021 (обновлено: 18:19 13.12.2021)
Как изменится подход России по отношению к Украине ближайшее время? Почему ходоки из Украины, в частности западной ее части, уже потянулись в Москву?
Примет ли Кремль заверения в дружбе от украинских политиков? Почему Байден развязал лишь виртуальную войну за незалежную? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царёв.