https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/tsarev-novyy-deystviya-putina-po-ukraine-zapadnaya-ukraina-bezhit-na-poklony-v-moskvu-1036710112.html

Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву

Царев: новый действия Путина по Украине, Западная Украина бежит на поклоны в Москву

Как изменится подход России по отношению к Украине ближайшее время? Почему ходоки из Украины, в частности западной ее части, уже потянулись в Москву? 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T18:15+0300

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Примет ли Кремль заверения в дружбе от украинских политиков? Почему Байден развязал лишь виртуальную войну за незалежную? Об этом и многом другом в интервью "Sputnik на русском" рассказал народный депутат Украины 4-7 созывов Олег Царёв.

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