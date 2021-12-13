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Умер режиссер Сергей Соловьев
Умер режиссер Сергей Соловьев
Наиболее известные картины Сергея Соловьева "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса". 13.12.2021, Sputnik Абхазия
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режиссеры
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СУХУМ. 13 дек - Sputnik. Советский и российский режиссер Сергей Соловьев скончался в 77 лет, следует из данных сайта kinoteatr.Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В школьные годы играл в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького. За годы карьеры Соловьев снял несколько десятков картин. Наиболее известные из них "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса".Соловьев является лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977) и народный артиста России (1993).
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культура, россия, режиссеры, сергей соловьев (режиссер)

Умер режиссер Сергей Соловьев

19:15 13.12.2021 (обновлено: 19:42 13.12.2021)
© Sputnik / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЦеремония награждения государственными наградами деятелей культуры и искусства
Церемония награждения государственными наградами деятелей культуры и искусства - Sputnik Абхазия, 1920, 13.12.2021
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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Наиболее известные картины Сергея Соловьева "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса".
СУХУМ. 13 дек - Sputnik. Советский и российский режиссер Сергей Соловьев скончался в 77 лет, следует из данных сайта kinoteatr.
Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В школьные годы играл в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького.
В 1969 году окончил режиссерский факультет ВГИКа. Работал на Ленинградской телевидении, с 1969 года — на "Мосфильме", где дебютировал в качестве режиссера.
За годы карьеры Соловьев снял несколько десятков картин. Наиболее известные из них "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса".
Соловьев является лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977) и народный артиста России (1993).
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