https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/umer-rezhisser-sergey-solovev-1036711415.html

Умер режиссер Сергей Соловьев

Умер режиссер Сергей Соловьев

Наиболее известные картины Сергея Соловьева "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса". 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T19:15+0300

2021-12-13T19:15+0300

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культура

россия

режиссеры

сергей соловьев (режиссер)

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СУХУМ. 13 дек - Sputnik. Советский и российский режиссер Сергей Соловьев скончался в 77 лет, следует из данных сайта kinoteatr.Сергей Соловьев родился 25 августа 1944 года в городе Кемь. В школьные годы играл в Ленинградском Большом драматическом театре имени Горького. За годы карьеры Соловьев снял несколько десятков картин. Наиболее известные из них "Сто дней после детства", "Наследница по прямой", "Асса".Соловьев является лауреатом премии Ленинского комсомола (1975), Государственной премии СССР (1977) и народный артиста России (1993).

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культура, россия, режиссеры, сергей соловьев (режиссер)