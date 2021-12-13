https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/v-mid-rossii-predupredili-nato-o-tyazhelykh-posledstviyakh-v-sluchae-rasshireniya-na-vostok--1036699568.html

В МИД России предупредили НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток

В МИД России предупредили НАТО о "тяжелых последствиях" в случае расширения на восток

МИД России наставивает на юридическом закреплении договоренности о неразмещении США и другими странами НАТО ударных систем вооружений, создающих угрозу РФ. 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T08:45+0300

2021-12-13T08:45+0300

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СУХУМ, 13 дек – Sputnik. Дальнейшего расширения НАТО быть не должно, иначе последствия для них будут тяжелыми, заявил в интервью "Известиям" заместитель главы МИД России Сергей Рябков.Он отметил, что расширение НАТО не может происходить в ущерб безопасности других стран.Дипломат подчеркнул, что свобода вступления в союзы не может быть абсолютной, в то время как политика Североатлантического альянса вступает в резкое противоречие с этим постулатом. При этом, как пояснил он, Москва продолжит обращать внимание на невозможность "совместить то и другое".Замглавы внешнеполитического ведомства отметил, что представители НАТО пытаются отрицать правомерность вопроса о том, зачем Североатлантический альянс продвигается на восток."Но это ошибка, которая может обернуться ослаблением их собственной безопасности", — заключил собеседник газеты.Дипломат также подчеркнул важность наличия понятных рамок, взаимных обязательств и ответственности в вопросах о вступлении в военно-политические союзы.

https://sputnik-abkhazia.ru/20211210/mid-rossii-otnosheniya-moskvy-i-zapada-podoshel-k-kriticheskoy-cherte-1036681585.html

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