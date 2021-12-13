https://sputnik-abkhazia.ru/20211213/yadernaya-voyna-ili-poteplenie-otnosheniy-posledstviya-peregovorov-putina-i-baydena---1036706298.html

Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена

Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена

Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена 13.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-13T14:25+0300

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В студии Sputnik вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым мы подвели главные итоги переговоров президентов России и США. Среди главных тем – возможность введения против России так называемых “адских” санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия – НАТО", риск повторения “Карибского кризиса” и новое устройство мира.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

политика, видео, россия, джозеф байден, владимир путин, мультимедиа, сша, видео