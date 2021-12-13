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Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена
Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена
Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена 13.12.2021, Sputnik Абхазия
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В студии Sputnik вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым мы подвели главные итоги переговоров президентов России и США. Среди главных тем – возможность введения против России так называемых “адских” санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия – НАТО", риск повторения “Карибского кризиса” и новое устройство мира.
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политика, видео, россия, джозеф байден, владимир путин, мультимедиа, сша, видео

Ядерная война или потепление отношений: последствия переговоров Путина и Байдена

14:25 13.12.2021 (обновлено: 14:27 13.12.2021)
© Видео / Sputnik
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Ядерная война или потепление – что ожидать от российско-американских отношений после переговоров Путина и Байдена
В студии Sputnik вместе с профессором кафедры прикладного анализа международных проблем МГИМО и полковником службы внешней разведки в отставке Андреем Безруковым мы подвели главные итоги переговоров президентов России и США.
Среди главных тем – возможность введения против России так называемых “адских” санкций, опасность отключения от SWIFT, встреча "Россия – НАТО", риск повторения “Карибского кризиса” и новое устройство мира.
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