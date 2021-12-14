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Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"
Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"
Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T10:45+0300
2021-12-14T10:45+0300
2021-12-14T10:45+0300
новости
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь", который зашел в Черное море, пишет РИА Новости.В национальном центре управления обороной сообщают, что за вооруженными ракетами фрегат Франции "Овернь" следят российские военные."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, россия
Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"
Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik.
Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь", который зашел в Черное море, пишет РИА Новости
.
В национальном центре управления обороной сообщают, что за вооруженными ракетами фрегат Франции
"Овернь" следят российские военные.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции
, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.