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Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"
Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"
Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь", который зашел в Черное море, пишет РИА Новости.В национальном центре управления обороной сообщают, что за вооруженными ракетами фрегат Франции "Овернь" следят российские военные."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.
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Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"

10:45 14.12.2021
© AP Photo Christophe SimonФранцузский фрегат
Французский фрегат - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
© AP Photo Christophe Simon
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Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море.
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь", который зашел в Черное море, пишет РИА Новости.
В национальном центре управления обороной сообщают, что за вооруженными ракетами фрегат Франции "Овернь" следят российские военные.
"Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.
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