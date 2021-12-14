https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/chernomorskiy-flot-sledit-za-frantsuzskim-fregatom-overn-1036715320.html

Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"

Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь"

Российские военные следят за фрегатом "Овернь" в Черном море. 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T10:45+0300

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россия

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Черноморский флот следит за французским фрегатом "Овернь", который зашел в Черное море, пишет РИА Новости.В национальном центре управления обороной сообщают, что за вооруженными ракетами фрегат Франции "Овернь" следят российские военные."Силы и средства Черноморского флота приступили к контролю за действиями фрегата с управляемым ракетным оружием "Овернь" ВМС Франции, зашедшего в акваторию Черного моря", - сказали в центре.

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