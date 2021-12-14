https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/glava-uks-prokommentiroval-informatsiyu-ob-avariynosti-gumistinskogo-mosta-1036718926.html

Глава УКС прокомментировал информацию об аварийности Гумистинского моста

Глава УКС прокомментировал информацию об аварийности Гумистинского моста

Накануне в соцсетях распространилась информация о том, что Гумистинский мост находится в аварийном состоянии. Это один из главных мостов республики... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T15:12+0300

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СУХУМ, 14 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Начальник Управления капитального строительства Абхазии Тимур Агрба прокомментировал информацию, появившуюся в социальных сетях, об аварийности Гумистинского моста."Фотография, которая появилась в социальных сетях, была сделана пару дней назад, но такая картина здесь с 1994 года. На фотографии изображена опалубка, которая была смонтирована в 1994 году для того, чтобы залить монолитный пролет со стороны Эшеры", – подчеркнул он.Агрба напомнил, что во время Отечественной войны народа Абхазии мост был подорван как со стороны Эшеры, так и со стороны Сухума.На следующей неделе в Абхазию приедут специалисты со специальным оборудованием, чтобы проверить мост на его безопасность, проинформировал Тимур Агрба."Мы попросили специалистов приехать сюда с оборудованием, там есть лазерный дрон для обследования моста, чтобы какие-то рекомендации дали. Возможно, будет стоять светофор, организовано реверсивное движение, или грузовым автомобилям нельзя будет одновременно заезжать", – сказал он.Реконструкция существующего моста невозможна, пока не будет построен новый мост, так как альтернативная дорога через Нижнюю Эшеру также является аварийной, подчеркнул Агрба."В 2016 году в Инвестпрограмму были заложены средства на проектирование нового Гумистинского моста. По ряду обстоятельств проектирование на стадии инженерных изысканий было остановлено, но сейчас проектирование продолжилось. На новой неделе субподрядчики привезут пакет проектной документации, планируем, что после январских праздников уже полная проектно-сметная документация уйдет на экспертизу в Российскую Федерацию", – рассказал начальник УКС.По предварительным прогнозам, строительство нового Гумистинского моста начнется в 2023 году. Длина сооружения составит 280 метров, его построят на расстоянии 70 метров от нынешнего моста. После строительства нового моста, старый будет закрыт на реконструкцию.Верхний Гумистинский мост был достроен в конце 1940-х годов. Всего на республиканской трассе Абхазии расположено до 80 мостов.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210413/Ozgan-dala-porucheniya-po-proektu-stroitelstva-mosta-cherez-Gumistu-1032213663.html

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