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Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное
Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное
Депутат Парламента Абхазии, пассажир второго вертолета, который летел из блокадного Ткуарчала в Гудауту, Астамур Логуа в эфире радио Sputnik поделился своими... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
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Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное
Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное
14 декабря 1992 года грузинские войска сбили вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Все 87 человек, находившиеся на борту, погибли. В том числе 35 детей и восемь беременных женщин.Сегодня в Абхазии прошли памятные мероприятия.В беседе на радио Астамур Логуа рассказал, как оказался в Ткуарчале, когда началась война, и как с семьей вылетел из блокадного города в Гудауту.Депутат Парламент сказал, что люди, совершившие содеянное, должны быть привлечены к ответственности."Необходимо обозначить имена людей, который отдали такой приказ совершить это гнусное преступление. Мы должны помнить, что делали с нами и с нашими предками те люди, которые хотели полного уничтожения нашего народа. Необходимо расследовать этот акт, и как в различных государствах борются с террористами без срока давности, так и нам надо найти и привлечь их к ответственности", – сказал Логуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное

18:40 14.12.2021
Радио
Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное
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Депутат Парламента Абхазии, пассажир второго вертолета, который летел из блокадного Ткуарчала в Гудауту, Астамур Логуа в эфире радио Sputnik поделился своими детскими воспоминаниями о Латской трагедии.
14 декабря 1992 года грузинские войска сбили вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Все 87 человек, находившиеся на борту, погибли. В том числе 35 детей и восемь беременных женщин.
Сегодня в Абхазии прошли памятные мероприятия.
В беседе на радио Астамур Логуа рассказал, как оказался в Ткуарчале, когда началась война, и как с семьей вылетел из блокадного города в Гудауту.
Депутат Парламент сказал, что люди, совершившие содеянное, должны быть привлечены к ответственности.
"Необходимо обозначить имена людей, который отдали такой приказ совершить это гнусное преступление. Мы должны помнить, что делали с нами и с нашими предками те люди, которые хотели полного уничтожения нашего народа. Необходимо расследовать этот акт, и как в различных государствах борются с террористами без срока давности, так и нам надо найти и привлечь их к ответственности", – сказал Логуа.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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