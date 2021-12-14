https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/logua-o-latskoy-tragedii-neobkhodimo-nazvat-imena-otvetstvennykh-za-sodeyannoe--1036720779.html

Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное

Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное

Депутат Парламента Абхазии, пассажир второго вертолета, который летел из блокадного Ткуарчала в Гудауту, Астамур Логуа в эфире радио Sputnik поделился своими... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T18:40+0300

2021-12-14T18:40+0300

2021-12-14T18:36+0300

радио

подкасты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0e/1036720961_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_f59f62dd2f3102d3f1e7ae7473d75e99.jpg

Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное Логуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное

14 декабря 1992 года грузинские войска сбили вертолет с беженцами из блокадного Ткуарчала. Все 87 человек, находившиеся на борту, погибли. В том числе 35 детей и восемь беременных женщин.Сегодня в Абхазии прошли памятные мероприятия.В беседе на радио Астамур Логуа рассказал, как оказался в Ткуарчале, когда началась война, и как с семьей вылетел из блокадного города в Гудауту.Депутат Парламент сказал, что люди, совершившие содеянное, должны быть привлечены к ответственности."Необходимо обозначить имена людей, который отдали такой приказ совершить это гнусное преступление. Мы должны помнить, что делали с нами и с нашими предками те люди, которые хотели полного уничтожения нашего народа. Необходимо расследовать этот акт, и как в различных государствах борются с террористами без срока давности, так и нам надо найти и привлечь их к ответственности", – сказал Логуа.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

подкасты, аудио