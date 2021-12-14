https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/pyat-tysyach-tonn-za-nedelyu-putina-khamsy-nachalas-v-akvatorii-abkhazii-1036713614.html

Пять тысяч тонн за неделю: путина хамсы началась в акватории Абхазии

Пять тысяч тонн за неделю: путина хамсы началась в акватории Абхазии

Общедопустимый улов на нынешнюю хамсовую путину 31 тысяча тонн и рекомендованный вылов – 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн. 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T08:45+0300

2021-12-14T08:45+0300

2021-12-14T10:11+0300

в абхазии

рыболовство

рыбный промысел в абхазии

абхазия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/101716/63/1017166306_0:246:4928:3018_1920x0_80_0_0_492d3b75d4e1380365b5caf81cc12eb3.jpg

СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря, на данный момент выловлено немногим более пяти тысяч тонн рыбы, сказал в интервью Sputnik зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко."Была проведена разведка в море, вышел специальный корабль с экологом на борту, после промысловой разведки было принято решение начать путину. В этом году она поздновато началась, обычно путина начинается в конце ноября, но из-за того что вода была теплой, мы тянули все это время. Затем обстановка показала, что нужно выходить в море", – подчеркнул он.На данный момент все рыболовецкие суда стоят, чтобы хамса собралась. После чего будет определено направление движения рыбы, сейнеры снова выйдут на промысел, рассказал Соломко.Путина хамсы будет завершена 31 марта 2022 года. Согласно новым правилам рыболовства Абхазии, промысел возможен только до Мюссеры."Дальше, до самой границы промысел запрещен, то есть гагрская зона закрыта. Она была закрыта и в советское время, просто сейчас это отмечено в правилах рыболовства Республики Абхазия. Все рыболовецкие компании об этом оповещены, никто из них не возмущался. Заповедной зоной также считается от реки Аалдзга до Ингура, поскольку это мелководье, и основная ценная рыба кормится и живет там", – отметил зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии.При этом он отметил, что в правилах есть отступление, согласно которому, если основное стадо хамсы будет формироваться в этой области, экологи имеют право разрешить промысел на какое-то время.

https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Takie-obstoyatelstva-Bondarenko-o-kvotakh-po-vylovu-khamsy-v-osenne-zimnyuyu-putinu--1033246855.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Abkhazo-rossiyskaya-komissiya-opredelila-rekomendovannyy-obem-vylova-khamsy-1033225035.html

абхазия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

рыболовство, рыбный промысел в абхазии, абхазия