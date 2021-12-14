https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/pyat-tysyach-tonn-za-nedelyu-putina-khamsy-nachalas-v-akvatorii-abkhazii-1036713614.html
Пять тысяч тонн за неделю: путина хамсы началась в акватории Абхазии
Пять тысяч тонн за неделю: путина хамсы началась в акватории Абхазии
Общедопустимый улов на нынешнюю хамсовую путину 31 тысяча тонн и рекомендованный вылов – 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн. 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T08:45+0300
2021-12-14T08:45+0300
2021-12-14T10:11+0300
в абхазии
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рыбный промысел в абхазии
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СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря, на данный момент выловлено немногим более пяти тысяч тонн рыбы, сказал в интервью Sputnik зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко."Была проведена разведка в море, вышел специальный корабль с экологом на борту, после промысловой разведки было принято решение начать путину. В этом году она поздновато началась, обычно путина начинается в конце ноября, но из-за того что вода была теплой, мы тянули все это время. Затем обстановка показала, что нужно выходить в море", – подчеркнул он.На данный момент все рыболовецкие суда стоят, чтобы хамса собралась. После чего будет определено направление движения рыбы, сейнеры снова выйдут на промысел, рассказал Соломко.Путина хамсы будет завершена 31 марта 2022 года. Согласно новым правилам рыболовства Абхазии, промысел возможен только до Мюссеры."Дальше, до самой границы промысел запрещен, то есть гагрская зона закрыта. Она была закрыта и в советское время, просто сейчас это отмечено в правилах рыболовства Республики Абхазия. Все рыболовецкие компании об этом оповещены, никто из них не возмущался. Заповедной зоной также считается от реки Аалдзга до Ингура, поскольку это мелководье, и основная ценная рыба кормится и живет там", – отметил зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии.При этом он отметил, что в правилах есть отступление, согласно которому, если основное стадо хамсы будет формироваться в этой области, экологи имеют право разрешить промысел на какое-то время.
https://sputnik-abkhazia.ru/20210921/Takie-obstoyatelstva-Bondarenko-o-kvotakh-po-vylovu-khamsy-v-osenne-zimnyuyu-putinu--1033246855.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210917/Abkhazo-rossiyskaya-komissiya-opredelila-rekomendovannyy-obem-vylova-khamsy-1033225035.html
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рыболовство, рыбный промысел в абхазии, абхазия
Пять тысяч тонн за неделю: путина хамсы началась в акватории Абхазии
08:45 14.12.2021 (обновлено: 10:11 14.12.2021)
Общедопустимый улов на нынешнюю хамсовую путину 31 тысяча тонн и рекомендованный вылов – 25 тысяч тонн при общем запасе в 90 тысяч тонн.
СУХУМ, 14 дек – Sputnik. Путина хамсы в акватории Абхазии началась 7 декабря, на данный момент выловлено немногим более пяти тысяч тонн рыбы, сказал в интервью Sputnik зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.
"Была проведена разведка в море, вышел специальный корабль с экологом на борту, после промысловой разведки было принято решение начать путину. В этом году она поздновато началась, обычно путина начинается в конце ноября, но из-за того что вода была теплой, мы тянули все это время. Затем обстановка показала, что нужно выходить в море", – подчеркнул он.
На данный момент все рыболовецкие суда стоят, чтобы хамса собралась. После чего будет определено направление движения рыбы, сейнеры снова выйдут на промысел, рассказал Соломко.
"В прошлом году мы намечали до 27 тысяч тонн допустимого улова, однако мы не выловили и третьей части. Основные коррективы вносит природа, никто не ожидал, что в такой теплой воде мы сможем выловить до пяти тысяч тонн хамсы, однако это произошло, ведутся наблюдения. Все говорит о том, что рыба будет, и мы сможем выловить определенные 25 тысяч тонн", – сказал он.
Путина хамсы будет завершена 31 марта 2022 года. Согласно новым правилам рыболовства Абхазии, промысел возможен только до Мюссеры.
"Дальше, до самой границы промысел запрещен, то есть гагрская зона закрыта. Она была закрыта и в советское время, просто сейчас это отмечено в правилах рыболовства Республики Абхазия. Все рыболовецкие компании об этом оповещены, никто из них не возмущался. Заповедной зоной также считается от реки Аалдзга до Ингура, поскольку это мелководье, и основная ценная рыба кормится и живет там", – отметил зампредседателя Госкомитета Абхазии по экологии.
При этом он отметил, что в правилах есть отступление, согласно которому, если основное стадо хамсы будет формироваться в этой области, экологи имеют право разрешить промысел на какое-то время.