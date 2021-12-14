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Русдрам готовится к премьере моноспектакля с Верой Бабичевой
Русдрам готовится к премьере моноспектакля с Верой Бабичевой
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера близится к премьерной готовности спектакль "Не обо мне", в которой... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера близится к премьерной готовности спектакль "Не обо мне", в которой сыграет заслуженная артистка России Вера Бабичева. Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Русдрама Ираклий Хинтба. Спектакль по пьесе современного российского драматурга Майи Тульчинской поставит режиссер Мария Романова. "Маленькая пьеса для актрисы, пылесоса, телефона и кактуса", в которой сыграет "приглашенная звезда" - заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Армении, почетный деятель искусств Москвы, актриса Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Бабичева, рассказал Хинтба.По его словам, спектакль "Не обо мне" о каждом из живущих в современном мире, о цифровых технологиях, усиливающих отчуждение, о том, что беспокоит человека сегодня, о мужестве личной правды, о боли расставания с иллюзиями и счастье освобождения."Не обо мне" станет репертуарным спектаклем Государственного русского театра драмы имени Искандера, его премьера планируется сразу после возобновления работы театров в Абхазии.Ранее Вера Бабичева выступала на сцене Русдрама в спектакле "Три высокие женщины" в рамках абхазских гастролей Московского театра на Малой Бронной в сентябре 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20180925/vera-babicheva-schastliva-vnov-vernutsya-v-abxaziyu-1025098966.html
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культура, новости, театр

Русдрам готовится к премьере моноспектакля с Верой Бабичевой

19:51 14.12.2021 (обновлено: 21:07 14.12.2021)
© Sputnik / Томас Тхайцук Русдрам
Русдрам - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера близится к премьерной готовности спектакль "Не обо мне", в которой сыграет заслуженная артистка России Вера Бабичева. Об этом сообщил на своей странице в Facebook гендиректор Русдрама Ираклий Хинтба.
Спектакль по пьесе современного российского драматурга Майи Тульчинской поставит режиссер Мария Романова. "Маленькая пьеса для актрисы, пылесоса, телефона и кактуса", в которой сыграет "приглашенная звезда" - заслуженная артистка Российской Федерации, заслуженная артистка Армении, почетный деятель искусств Москвы, актриса Московского драматического театра на Малой Бронной Вера Бабичева, рассказал Хинтба.

"Мы давно планировали сотрудничество с Верой Бабичевой, искали подходящий материал, понимая, что это должен быть моноспектакль актрисы на основной сцене. Вера Бабичева - актриса такого масштаба и опыта (за ее плечами главные роли в Московском театре им. Маяковского, Театре на Малой Бронной и т.д.), что она имеет право на прямой и откровенный разговор со зрителем", - отметил гендиректор Русдрама.

По его словам, спектакль "Не обо мне" о каждом из живущих в современном мире, о цифровых технологиях, усиливающих отчуждение, о том, что беспокоит человека сегодня, о мужестве личной правды, о боли расставания с иллюзиями и счастье освобождения.
Вера Бабичева - Sputnik Абхазия, 1920, 25.09.2018
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"Не обо мне" станет репертуарным спектаклем Государственного русского театра драмы имени Искандера, его премьера планируется сразу после возобновления работы театров в Абхазии.
Ранее Вера Бабичева выступала на сцене Русдрама в спектакле "Три высокие женщины" в рамках абхазских гастролей Московского театра на Малой Бронной в сентябре 2018 года.
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