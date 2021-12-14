https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/skonchalas-patsientka-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitsy-1036723947.html
В Абхазии выявлено более 100 случаев COVID за сутки, один пациент скончался
В Абхазии выявлено более 100 случаев COVID за сутки, один пациент скончался
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 510 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 106 из... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T22:37+0300
2021-12-14T22:37+0300
2021-12-14T22:38+0300
ситуация с коронавирусом в абхазии
новости
коронавирус - 2021
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 510 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 106 из них, сообщает Оперштаба по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1936 года рождения, отмечается в сообщении.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 96 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, состояние здоровья девяти пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 36460 человек. Зарегистрировано 545 летальных случаев. Выздоровели 29150 человек.
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новости, коронавирус - 2021
В Абхазии выявлено более 100 случаев COVID за сутки, один пациент скончался
22:37 14.12.2021 (обновлено: 22:38 14.12.2021)
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 510 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 106 из них, сообщает Оперштаба по защите населения от коронавируса.
В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1936 года рождения, отмечается в сообщении.
В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 96 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, состояние здоровья девяти пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 36460 человек. Зарегистрировано 545 летальных случаев. Выздоровели 29150 человек.