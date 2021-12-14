https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/skonchalas-patsientka-sukhumskoy-infektsionnoy-bolnitsy-1036723947.html

В Абхазии выявлено более 100 случаев COVID за сутки, один пациент скончался

В Абхазии выявлено более 100 случаев COVID за сутки, один пациент скончался

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 510 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 106 из... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T22:37+0300

2021-12-14T22:37+0300

2021-12-14T22:38+0300

ситуация с коронавирусом в абхазии

новости

коронавирус - 2021

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e4/09/05/1030884165_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bdef82908dd9833c94d30ad48263fde9.jpg

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Тестирование на коронавирусную инфекцию провели у 510 человек за прошедшие сутки в Абхазии, диагноз COVID-19 подтвердился у 106 из них, сообщает Оперштаба по защите населения от коронавируса. В Сухумской инфекционной больнице умерла женщина 1936 года рождения, отмечается в сообщении.В Гудаутском ковидном госпитале на стационарном лечении сейчас 96 пациентов, в тяжелом состоянии 41 человек, состояние здоровья 55 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 39 пациентов, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 26, состояние здоровья девяти пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 16, четыре человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов. Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии выросло до 36460 человек. Зарегистрировано 545 летальных случаев. Выздоровели 29150 человек.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, коронавирус - 2021