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Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет
Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет
О начале рыбной путины и факторах, влияющих на ее ход, в эфире радио Sputnik рассказал заместителем председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
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Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет
Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет
В абхазской акватории Черного моря с 7 декабря началась хамсовая путина, несмотря на то, что температура воды еще не опустилась до отметки, при которой рыба собирается в косяки. Однако проведенный мониторинг показал наличие хамсы у берегов Абхазии. По информации Соломко, за это время удалось уже выловить более 5 тысяч тонн рыбы. После этого рыбаки устроили дни тишины. Соломко отметил, что, судя по сегодняшней ситуации, рыба будет. "Была проведена разведка в море, вышел специальный корабль с экологом на борту, после промысловой разведки было принято решение начать путину. В этом году она поздновато началась, обычно путина начинается в конце ноября, но из-за тогоо вода была теплой, мы тянули все это время. Затем обстановка показала, что нужно выходить в море", – рассказал Соломко.Все подробности - в аудиофайле.
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Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет

11:12 14.12.2021
Радио
Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет
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О начале рыбной путины и факторах, влияющих на ее ход, в эфире радио Sputnik рассказал заместителем председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман Соломко.
В абхазской акватории Черного моря с 7 декабря началась хамсовая путина, несмотря на то, что температура воды еще не опустилась до отметки, при которой рыба собирается в косяки. Однако проведенный мониторинг показал наличие хамсы у берегов Абхазии.
По информации Соломко, за это время удалось уже выловить более 5 тысяч тонн рыбы. После этого рыбаки устроили дни тишины.
Соломко отметил, что, судя по сегодняшней ситуации, рыба будет.
"Была проведена разведка в море, вышел специальный корабль с экологом на борту, после промысловой разведки было принято решение начать путину. В этом году она поздновато началась, обычно путина начинается в конце ноября, но из-за тогоо вода была теплой, мы тянули все это время. Затем обстановка показала, что нужно выходить в море", – рассказал Соломко.
Все подробности - в аудиофайле.
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