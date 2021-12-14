https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/solomko-o-nachale-khamsovoy-putiny-v-abkhazii-ryba-budet-1036710288.html

Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет

Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет

О начале рыбной путины и факторах, влияющих на ее ход, в эфире радио Sputnik рассказал заместителем председателя Госкомитета Абхазии по экологии Мурман... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T11:12+0300

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Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет Соломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет

В абхазской акватории Черного моря с 7 декабря началась хамсовая путина, несмотря на то, что температура воды еще не опустилась до отметки, при которой рыба собирается в косяки. Однако проведенный мониторинг показал наличие хамсы у берегов Абхазии. По информации Соломко, за это время удалось уже выловить более 5 тысяч тонн рыбы. После этого рыбаки устроили дни тишины. Соломко отметил, что, судя по сегодняшней ситуации, рыба будет. "Была проведена разведка в море, вышел специальный корабль с экологом на борту, после промысловой разведки было принято решение начать путину. В этом году она поздновато началась, обычно путина начинается в конце ноября, но из-за тогоо вода была теплой, мы тянули все это время. Затем обстановка показала, что нужно выходить в море", – рассказал Соломко.Все подробности - в аудиофайле.

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