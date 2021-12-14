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Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии
Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии
Начальник Российского мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов и заместитель начальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов в... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T16:54+0300
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Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии
Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии
Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, отъезд медиков запланирован на 16 декабря. Мобильный госпиталь Минобороны России оказал колоссальную помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом, об этом, в частности, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.В беседе на радио российские врачи сказали, что на сей раз они все чаще сталкивались с тяжелыми пациентами."Практически больше половины поступавших были тяжелыми, и сам вирус протекал коварно. Приходилось лечить более современными препаратами, применяли больше "биологии". Были больные, которые своевременно обращались, но были и те, кто пытался лечиться на дому и, уже когда не получалось, обращались за медицинской помощью", – отметил Магомедов.Медики рассказали о самом запоминающемся случае за время работы и о том, как они взаимодействовали с абхазскими коллегами.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии

16:54 14.12.2021
Радио
Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии
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Начальник Российского мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов и заместитель начальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов в эфире радио Sputnik рассказали, в каком режиме проходила миссия российских медиков в республике.
Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, отъезд медиков запланирован на 16 декабря. Мобильный госпиталь Минобороны России оказал колоссальную помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом, об этом, в частности, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.
В беседе на радио российские врачи сказали, что на сей раз они все чаще сталкивались с тяжелыми пациентами.
"Практически больше половины поступавших были тяжелыми, и сам вирус протекал коварно. Приходилось лечить более современными препаратами, применяли больше "биологии". Были больные, которые своевременно обращались, но были и те, кто пытался лечиться на дому и, уже когда не получалось, обращались за медицинской помощью", – отметил Магомедов.
Медики рассказали о самом запоминающемся случае за время работы и о том, как они взаимодействовали с абхазскими коллегами.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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