https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/takie-obstoyatelstva-magomedov-i-kurbanov-o-missii-mobilnogo-gospitalya-v-abkhazii-1036719852.html

Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии

Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии

Начальник Российского мобильного многопрофильного госпиталя Абдулмеджит Магомедов и заместитель начальника госпиталя по медицинской части Ренат Курбанов в... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T16:54+0300

2021-12-14T16:54+0300

2021-12-14T16:54+0300

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Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии Такие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии

Российские военные приступили к свертыванию мобильного госпиталя на территории гостиницы "Айтар" в Сухуме, отъезд медиков запланирован на 16 декабря. Мобильный госпиталь Минобороны России оказал колоссальную помощь Абхазии в борьбе с коронавирусом, об этом, в частности, сказал министр здравоохранения Эдуард Бутба в эфире Абхазского телевидения.В беседе на радио российские врачи сказали, что на сей раз они все чаще сталкивались с тяжелыми пациентами."Практически больше половины поступавших были тяжелыми, и сам вирус протекал коварно. Приходилось лечить более современными препаратами, применяли больше "биологии". Были больные, которые своевременно обращались, но были и те, кто пытался лечиться на дому и, уже когда не получалось, обращались за медицинской помощью", – отметил Магомедов.Медики рассказали о самом запоминающемся случае за время работы и о том, как они взаимодействовали с абхазскими коллегами.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио