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"Танковая карусель" в исполнении Таманской мотострелковой дивизии
"Танковая карусель" в исполнении Таманской мотострелковой дивизии
Экипажи танков Т-72Б3 отработали метод повышенного темпа стрельбы "танковая карусель" в рамках тактического учения на полигоне Алабино, сообщает Минобороны... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T20:43+0300
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Экипажи танков Т-72Б3 отработали метод повышенного темпа стрельбы "танковая карусель" в рамках тактического учения на полигоне Алабино, сообщает Минобороны России.Особенность "танковой карусели" в попарной, поочередной стрельбе танков, что позволяет вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки. Всего в тактико-специальном учении было задействовано свыше 400 военнослужащих и более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.
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видео, россия, мультимедиа, видео
"Танковая карусель" в исполнении Таманской мотострелковой дивизии
Экипажи танков Т-72Б3 отработали метод повышенного темпа стрельбы "танковая карусель" в рамках тактического учения на полигоне Алабино, сообщает Минобороны России.
Особенность "танковой карусели" в попарной, поочередной стрельбе танков, что позволяет вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки.
Всего в тактико-специальном учении было задействовано свыше 400 военнослужащих и более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.