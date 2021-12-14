https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/tankovaya-karusel-v-ispolnenii-tamanskoy-motostrelkovoy-divizii-1036723273.html

"Танковая карусель" в исполнении Таманской мотострелковой дивизии

"Танковая карусель" в исполнении Таманской мотострелковой дивизии

Экипажи танков Т-72Б3 отработали метод повышенного темпа стрельбы "танковая карусель" в рамках тактического учения на полигоне Алабино, сообщает Минобороны... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

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Экипажи танков Т-72Б3 отработали метод повышенного темпа стрельбы "танковая карусель" в рамках тактического учения на полигоне Алабино, сообщает Минобороны России.Особенность "танковой карусели" в попарной, поочередной стрельбе танков, что позволяет вести непрерывный огонь и компенсировать время перезарядки. Всего в тактико-специальном учении было задействовано свыше 400 военнослужащих и более 150 единиц вооружения, военной и специальной техники Таманской мотострелковой дивизии Западного военного округа.

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