https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/uroven-kollektivnogo-immuniteta-k-covid-19-v-rossii-prevysil-55-protsentov-1036722577.html

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 55 процентов

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 55 процентов

СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T18:58+0300

2021-12-14T18:58+0300

2021-12-14T19:37+0300

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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на правительственном совещании под руководством Владимира Путина.По словам Голиковой, в целом по стране заболеваемость снизилась на 7,3 процента, но в пяти субъектах цифры все еще растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай."Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе", — пояснила она.Чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80 процентов.

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новости, россия