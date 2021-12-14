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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 55 процентов
Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 55 процентов
СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на правительственном совещании под руководством Владимира Путина.По словам Голиковой, в целом по стране заболеваемость снизилась на 7,3 процента, но в пяти субъектах цифры все еще растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай."Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе", — пояснила она.Чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80 процентов.
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Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 55 процентов

18:58 14.12.2021 (обновлено: 19:37 14.12.2021)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБрифинг вице-премьера РФ Т. Голиковой и министра транспорта РФ В. Савельева
Брифинг вице-премьера РФ Т. Голиковой и министра транспорта РФ В. Савельева - Sputnik Абхазия, 1920, 14.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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СУХУМ, 14 дек - Sputnik. Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России составляет 56,1 процента, заявила вице-премьер Татьяна Голикова во вторник на правительственном совещании под руководством Владимира Путина.

"Наилучший показатель — свыше 80 процентов — сегодня в городе Севастополе. Больше 72 процентов мы сегодня фиксируем в Чукотском автономном округе, Республике Тыва, Карелии, Московской области, Санкт-Петербурге и Москве", — рассказала она. Накануне вице-премьер сообщала об уровне в 55,8 процента.

По словам Голиковой, в целом по стране заболеваемость снизилась на 7,3 процента, но в пяти субъектах цифры все еще растут — это Сахалинская область, Республика Адыгея, Ненецкий автономный округ, Камчатский край и Республика Алтай.
"Отсутствие значимой динамики с точки зрения снижения или повышения заболеваемости отмечается в 24 регионах страны, и в 56 регионах снижение, но это снижение не носит устойчивого характера на протяжении последних четырех недель в ретроспективе", — пояснила она.
Чтобы справиться с пандемией, в стране необходимо достичь коллективного иммунитета не менее 80 процентов.
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