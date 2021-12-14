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Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в эфире радио... 14.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-14T13:59+0300
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Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании конструкции вакцины против штамма коронавируса "омикрон". Что это такое, и как много времени потребуется в случае необходимости для появления полноценного препарата, и о борьбе с распространением новой версии COVID-19 можно узнать в интервью директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.
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Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует

13:59 14.12.2021
Радио
Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в эфире радио Sputnik рассказал, как скоро можно создать препарат против омикрон-штамма.
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании конструкции вакцины против штамма коронавируса "омикрон". Что это такое, и как много времени потребуется в случае необходимости для появления полноценного препарата, и о борьбе с распространением новой версии COVID-19 можно узнать в интервью директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.
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