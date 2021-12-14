https://sputnik-abkhazia.ru/20211214/vikulov-o-preparate-protiv-omikrona-zagotovka-uzhe-suschestvuet--1036717644.html

Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует

Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист, иммунолог, аллерголог Георгий Викулов в эфире радио... 14.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-14T13:59+0300

2021-12-14T13:59+0300

2021-12-14T13:59+0300

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Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует Викулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о создании конструкции вакцины против штамма коронавируса "омикрон". Что это такое, и как много времени потребуется в случае необходимости для появления полноценного препарата, и о борьбе с распространением новой версии COVID-19 можно узнать в интервью директора Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгия Викулова.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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