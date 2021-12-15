https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhazskiy-rezhisser-naur-garmeliya-stal-laureatom-premii-voskhozhdenie-1036734361.html

Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"

Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"

Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией “Русский ПЕН-центр”. В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T19:45+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение", об этом он сам рассказал в эфире радио Sputnik.Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером."Не адаптация по произведению, а мое личное творение, основанное не на реальной истории, в целом это такой собирательный образ. Это история про русскую семью. Муж с женой и двумя детьми живут в заброшенном горном поселке, который раньше был шахтерским. Они занимаются тем, что выращивают орехи и пытаются прожить на это. Я все-таки родился и вырос в Абхазии. Собирание орехов в один период было популярным. Поэтому как-то, видимо, оттуда корни. Сценарий я написал в 2017 году, затем текст претерпел изменения", - признался Наур Гармелия.Изначально режиссер отправлял текст сценария на премию Искандера. Затем решил поучаствовать и в конкурсе, проводимом общественной организацией “Русский ПЕН-центр”.Как признался Наур Гармелия, он планирует приступить к съемкам фильма по собственному сценарию.Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией "Русский ПЕН-центр". В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. В длинный список участников вошли 99 литераторов.В “Восхождении” представлены четыре номинации - "Проза", "Детская и подростковая литература”, "Киносценарий" и "Поэзия". Каждый лауреат награжден денежной премией в размере 150 тысяч рублей.

https://sputnik-abkhazia.ru/20160304/1017408114.html

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