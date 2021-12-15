Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
Вид на Новый-Афон - Sputnik Абхазия, 1920, 12.10.2021
В Абхазии
Последние новости Абхазии в материалах Sputnik Абхазия.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhazskiy-rezhisser-naur-garmeliya-stal-laureatom-premii-voskhozhdenie-1036734361.html
Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"
Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"
Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией “Русский ПЕН-центр”. В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T19:45+0300
2021-12-15T19:45+0300
в абхазии
культура
россия
кино
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102171/76/1021717641_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_9e2d5ef5f38040112f6b7f0c77cb01c5.jpg
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение", об этом он сам рассказал в эфире радио Sputnik.Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером."Не адаптация по произведению, а мое личное творение, основанное не на реальной истории, в целом это такой собирательный образ. Это история про русскую семью. Муж с женой и двумя детьми живут в заброшенном горном поселке, который раньше был шахтерским. Они занимаются тем, что выращивают орехи и пытаются прожить на это. Я все-таки родился и вырос в Абхазии. Собирание орехов в один период было популярным. Поэтому как-то, видимо, оттуда корни. Сценарий я написал в 2017 году, затем текст претерпел изменения", - признался Наур Гармелия.Изначально режиссер отправлял текст сценария на премию Искандера. Затем решил поучаствовать и в конкурсе, проводимом общественной организацией “Русский ПЕН-центр”.Как признался Наур Гармелия, он планирует приступить к съемкам фильма по собственному сценарию.Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией "Русский ПЕН-центр". В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. В длинный список участников вошли 99 литераторов.В “Восхождении” представлены четыре номинации - "Проза", "Детская и подростковая литература”, "Киносценарий" и "Поэзия". Каждый лауреат награжден денежной премией в размере 150 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160304/1017408114.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102171/76/1021717641_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_f96a024b7b84a1e1d363a4e603adc247.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
культура, россия, кино, абхазия

Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"

19:45 15.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук Наур Гармелия
Наур Гармелия - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
Подписаться на
Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией “Русский ПЕН-центр”. В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение", об этом он сам рассказал в эфире радио Sputnik.
Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером.
Молодой режиссер Наур Гармелия. - Sputnik Абхазия, 1920, 04.03.2016
В Абхазии
Призером кинофестиваля "Дух Огня" стал абхазский режиссер
4 марта 2016, 08:55
"Не адаптация по произведению, а мое личное творение, основанное не на реальной истории, в целом это такой собирательный образ. Это история про русскую семью. Муж с женой и двумя детьми живут в заброшенном горном поселке, который раньше был шахтерским. Они занимаются тем, что выращивают орехи и пытаются прожить на это. Я все-таки родился и вырос в Абхазии. Собирание орехов в один период было популярным. Поэтому как-то, видимо, оттуда корни. Сценарий я написал в 2017 году, затем текст претерпел изменения", - признался Наур Гармелия.
Изначально режиссер отправлял текст сценария на премию Искандера. Затем решил поучаствовать и в конкурсе, проводимом общественной организацией “Русский ПЕН-центр”.
Как признался Наур Гармелия, он планирует приступить к съемкам фильма по собственному сценарию.
"Есть планы снимать. В ближайшем будущем об этом расскажу. Для съемок фильма в первую очередь самое главное - команда, актерский состав", - добавил он.
Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией "Русский ПЕН-центр". В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. В длинный список участников вошли 99 литераторов.
В “Восхождении” представлены четыре номинации - "Проза", "Детская и подростковая литература”, "Киносценарий" и "Поэзия". Каждый лауреат награжден денежной премией в размере 150 тысяч рублей.
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:35Грузия между НАТО и ОДКБ: опасные маневры и мечты
19:45Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"
19:15Бжания объяснил свою позицию по взаимоотношениям с Россией
18:25Сбербанк Абхазии определил график выплат российской пенсии в декабре
18:00По следам победы: Игорь Адлейба рассказал о рейтинговом бое в Екатеринбурге
17:07Мебония: ИнгурГЭС может остановиться в течение нескольких дней
16:30Российские саперы завершили разминирование территории аэропорта в Сухуме
15:25Фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции двух подопечных в ереванской клинике
14:55Ученые выяснили, что омикрон-штамм распространяется быстрее, чем "дельта"
14:25Прогноз погоды в Абхазии на четверг 16 декабря
13:55Около 200 собак и кошек стерилизовали в Гудауте российские ветеринары
13:22Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции
13:09Абхазия запросила у России переток электроэнергии
12:45Бжания назвал сроки подготовки проектной документации на строительство аэропорта
12:25Бжания рассказал о поддержке реального сектора экономики за счет Инвестпрограммы
11:55В России проработают механизм выдачи сертификата по результатам теста на антитела
11:35Посол России в Абхазии покинул свой пост и вернулся в Москву
11:15Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья
10:45Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии
10:15Минздрав России сообщил, сколько привитых людей заболевают COVID-19