https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/abkhazskiy-rezhisser-naur-garmeliya-stal-laureatom-premii-voskhozhdenie-1036734361.html
Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"
Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"
Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией “Русский ПЕН-центр”. В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T19:45+0300
2021-12-15T19:45+0300
2021-12-15T19:45+0300
в абхазии
культура
россия
кино
абхазия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102171/76/1021717641_0:43:1280:763_1920x0_80_0_0_9e2d5ef5f38040112f6b7f0c77cb01c5.jpg
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение", об этом он сам рассказал в эфире радио Sputnik.Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером."Не адаптация по произведению, а мое личное творение, основанное не на реальной истории, в целом это такой собирательный образ. Это история про русскую семью. Муж с женой и двумя детьми живут в заброшенном горном поселке, который раньше был шахтерским. Они занимаются тем, что выращивают орехи и пытаются прожить на это. Я все-таки родился и вырос в Абхазии. Собирание орехов в один период было популярным. Поэтому как-то, видимо, оттуда корни. Сценарий я написал в 2017 году, затем текст претерпел изменения", - признался Наур Гармелия.Изначально режиссер отправлял текст сценария на премию Искандера. Затем решил поучаствовать и в конкурсе, проводимом общественной организацией “Русский ПЕН-центр”.Как признался Наур Гармелия, он планирует приступить к съемкам фильма по собственному сценарию.Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией "Русский ПЕН-центр". В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. В длинный список участников вошли 99 литераторов.В “Восхождении” представлены четыре номинации - "Проза", "Детская и подростковая литература”, "Киносценарий" и "Поэзия". Каждый лауреат награжден денежной премией в размере 150 тысяч рублей.
https://sputnik-abkhazia.ru/20160304/1017408114.html
россия
абхазия
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102171/76/1021717641_73:0:1212:854_1920x0_80_0_0_f96a024b7b84a1e1d363a4e603adc247.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
культура, россия, кино, абхазия
Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение"
Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией “Русский ПЕН-центр”. В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Абхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение", об этом он сам рассказал в эфире радио Sputnik.
Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером.
"Не адаптация по произведению, а мое личное творение, основанное не на реальной истории, в целом это такой собирательный образ. Это история про русскую семью. Муж с женой и двумя детьми живут в заброшенном горном поселке, который раньше был шахтерским. Они занимаются тем, что выращивают орехи и пытаются прожить на это. Я все-таки родился и вырос в Абхазии. Собирание орехов в один период было популярным. Поэтому как-то, видимо, оттуда корни. Сценарий я написал в 2017 году, затем текст претерпел изменения", - признался Наур Гармелия.
Изначально режиссер отправлял текст сценария на премию Искандера. Затем решил поучаствовать и в конкурсе, проводимом общественной организацией “Русский ПЕН-центр”.
Как признался Наур Гармелия, он планирует приступить к съемкам фильма по собственному сценарию.
"Есть планы снимать. В ближайшем будущем об этом расскажу. Для съемок фильма в первую очередь самое главное - команда, актерский состав", - добавил он.
Молодежная премия "Восхождение" учреждена общественной организацией "Русский ПЕН-центр". В 2021 году на конкурс поступило более 140 заявок. В длинный список участников вошли 99 литераторов.
В “Восхождении” представлены четыре номинации - "Проза", "Детская и подростковая литература”, "Киносценарий" и "Поэзия". Каждый лауреат награжден денежной премией в размере 150 тысяч рублей.