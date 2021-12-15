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Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля... 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T09:15+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги."В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги", - написал Пашинян в Facebook.По его словам, железная дорога будет действовать "в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210211/Gevorkyan-o-zheleznoy-doroge-cherez-Abkhaziyu-v-Armeniyu-perspektivnoe-predlozhenie--1031815734.html
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политика, кавказ, россия, армения, азербайджан
Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги.
"В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги", - написал Пашинян в Facebook.
Он добавил, что Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Стороны также договорились о продолжении контактов.
По его словам, железная дорога будет действовать "в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран".