https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/armeniya-i-azerbaydzhan-podtverdili-dogovorennost-o-perezapuske-zheleznoy-dorogi-1036724736.html

Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля... 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T09:15+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги."В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги", - написал Пашинян в Facebook.По его словам, железная дорога будет действовать "в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210211/Gevorkyan-o-zheleznoy-doroge-cherez-Abkhaziyu-v-Armeniyu-perspektivnoe-predlozhenie--1031815734.html

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