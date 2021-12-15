Абхазия
рус
Sputnik АбхазиярусSputnik АҧсныаԤс
https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/armeniya-i-azerbaydzhan-podtverdili-dogovorennost-o-perezapuske-zheleznoy-dorogi-1036724736.html
Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля... 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T09:15+0300
2021-12-15T09:15+0300
политика
кавказ
россия
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102219/96/1022199622_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_097851dc742fbe5e8bba6a2f7ac9a7b7.jpg
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги."В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги", - написал Пашинян в Facebook.По его словам, железная дорога будет действовать "в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210211/Gevorkyan-o-zheleznoy-doroge-cherez-Abkhaziyu-v-Armeniyu-perspektivnoe-predlozhenie--1031815734.html
россия
армения
азербайджан
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_AB
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/102219/96/1022199622_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_327887f69cff0799d8292b7828c3bb77.jpg
1920
1920
true
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
политика, кавказ, россия, армения, азербайджан

Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги

09:15 15.12.2021
© Sputnik / Юрий Лашов / Перейти в фотобанкЖелезнодорожные пути
Железнодорожные пути - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Юрий Лашов
/
Перейти в фотобанк
Подписаться на
В Брюсселе прошла трехсторонняя встреча премьера Армении Никола Пашиняна, президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя Европейского совета Шарля Мишеля.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что на трехсторонней встрече в Брюсселе подтверждена договоренность с Азербайджаном о перезапуске железной дороги.
Карине Геворгян в мультимедийном пресс-центре Sputnik Армени - Sputnik Абхазия, 1920, 11.02.2021
Радио
Геворкян о железной дороге через Абхазию в Армению: перспективное предложение
11 февраля, 18:16
"В ходе трехсторонней встречи с председателем Евросовета Шарлем Мишелем и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым мы подтвердили договоренность с президентом Азербайджана о перезапуске железной дороги", - написал Пашинян в Facebook.
Он добавил, что Армения получит доступ по железной дороге к Исламской Республике Иран и Российской Федерации. Стороны также договорились о продолжении контактов.
По его словам, железная дорога будет действовать "в соответствии с международно-признанными пограничными и таможенными правилами на принципах взаимности, под суверенитетом и юрисдикцией стран".
В Абхазии
Мнение
Спецпроекты
Радио
Мультимедиа
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Кавказ
ԱրմենիաՀայերենАрмянскийАҧсныАҧсышәалаАбхазскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский中国中文Китайский
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
09:15Армения и Азербайджан подтвердили договоренность о перезапуске железной дороги
08:45Абхазия ожидает большой поток туристов на новогодние праздники
ВчераВ Ткуарчалском районе объявили карантин
ВчераВ Абхазии выявлено более 100 случаев COVID за сутки, один пациент скончался
ВчераРусдрам готовится к премьере моноспектакля с Верой Бабичевой
ВчераУровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России превысил 55 процентов
ВчераЛогуа о Латской трагедии: необходимо назвать имена ответственных за содеянное
ВчераВ Сухуме прошла акция памяти в связи с 29-й годовщиной Латской трагедии
ВчераТакие обстоятельства: Магомедов и Курбанов о миссии мобильного госпиталя в Абхазии
ВчераАслан Бжания почтил память жертв Латской трагедии
ВчераПрогноз погоды в Абхазии на среду 15 декабря
ВчераГлава УКС прокомментировал информацию об аварийности Гумистинского моста
ВчераВ акватории Нового Афона и Гудауты прошли проверки судов и береговой полосы
ВчераВикулов о препарате против "омикрона": заготовка уже существует
ВчераВ России создана тест-система для выявления омикрон-штамма коронавируса
ВчераКоманда извращенцев хочет победить на Олимпиаде
ВчераНачальник российского ковид-госпиталя подвел итоги работы в Абхазии
ВчераЭкспорт фейхоа из Абхазии в Россию вырос в два раза
ВчераСоломко о начале хамсовой путины в Абхазии: рыба будет
ВчераВОЗ ожидает роста числа госпитализаций и смертей из-за штамма "омикрон"