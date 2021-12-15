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Бжания рассказал о поддержке реального сектора экономики за счет Инвестпрограммы

Бжания рассказал о поддержке реального сектора экономики за счет Инвестпрограммы

В Кабинете министров в среду, 15 декабря, проходит встреча президента Абхазии с депутатами Парламента. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T12:25+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента рассказал, что на поддержку реального сектора экономики в Инвестпрограмме 2023-2025 годов предусмотрен один миллиард 800 миллионов рублей. Эти средства будут затрачены на субсидирование части процентной ставки по кредитам, а также возмещение части прямых затрат, отметил он. Поддержку получит в том числе сельское хозяйство страны, подчеркнул Бжания. На цифровизацию экономики республики предусмотрено 800 миллионов рублей по Инвестпрограмме 2023-2025, проинформировал он.Ранее сообщалось, что депутаты инициировали встречу с президентом в стенах Парламента в среду, 15 декабря. Утром пресс-служба главы государства анонсировала проведение встречи с соблюдением антиковидных мер и социальной дистанции в Кабинете министров. Часть депутатов отказалась прийти в Кабмин, аргументируя это тем, что встреча должна была пройти в Парламенте.

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политика, экономика, общество, аслан бжания, абхазия, парламент абхазии