https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/eksport-rossiyskikh-vaktsin-v-strany-blizhnego-zarubezhya-1036726317.html

Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья

Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья

За десять месяцев 2021 года Россия продала вакцин более чем на 1,2 миллиарда долларов. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T11:15+0300

2021-12-15T11:15+0300

2021-12-15T11:20+0300

инфографика

россия

вакцинация

мультимедиа

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0b/02/1036173418_0:116:3229:1932_1920x0_80_0_0_caccfaeb4c093f76b2a5a59e9faeb50e.jpg

Россия экспортировала за десять месяцев 2021 года рекордный объем вакцин – на сумму более 1,2 миллиарда долларов.Речь идет о продукции, обозначаемой в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности как "прочие вакцины для людей". За весь 2020 год экспорт российских вакцин составил 71 миллион долларов, и это был самый высокий показатель с начала 1990-х годов.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

инфографика, россия, вакцинация, мультимедиа, мировая пандемия коронавируса covid-19, инфографика