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Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья
Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья
За десять месяцев 2021 года Россия продала вакцин более чем на 1,2 миллиарда долларов. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
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Россия экспортировала за десять месяцев 2021 года рекордный объем вакцин – на сумму более 1,2 миллиарда долларов.Речь идет о продукции, обозначаемой в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности как "прочие вакцины для людей". За весь 2020 год экспорт российских вакцин составил 71 миллион долларов, и это был самый высокий показатель с начала 1990-х годов.
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инфографика, россия, вакцинация, мультимедиа, мировая пандемия коронавируса covid-19, инфографика

Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья

11:15 15.12.2021 (обновлено: 11:20 15.12.2021)
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За десять месяцев 2021 года Россия продала вакцин более чем на 1,2 миллиарда долларов.
Россия экспортировала за десять месяцев 2021 года рекордный объем вакцин – на сумму более 1,2 миллиарда долларов.
Речь идет о продукции, обозначаемой в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности как "прочие вакцины для людей". За весь 2020 год экспорт российских вакцин составил 71 миллион долларов, и это был самый высокий показатель с начала 1990-х годов.
Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья - Sputnik Абхазия
Экспорт российских вакцин в страны ближнего зарубежья - Sputnik Абхазия
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