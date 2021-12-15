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Еще два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Еще два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36567 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29150... 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T23:28+0300
2021-12-15T23:28+0300
2021-12-15T23:29+0300
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 80 лет и женщина 65 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 66 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 21, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.
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медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19
Еще два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале
23:28 15.12.2021 (обновлено: 23:29 15.12.2021)
Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36567 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29150 человек.
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 80 лет и женщина 65 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса.
Диагноз коронавирусная инфекция подтвержден у 107 человек из 499 протестированных в Абхазии.
В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 66 пациентов – средней степени тяжести.
В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 21, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.