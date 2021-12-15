https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/esche-dva-patsienta-s-covid-19-skonchalis-v-gudautskom-gospitale-1036736499.html

Еще два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Еще два пациента с COVID-19 скончались в Гудаутском госпитале

Общее число выявленных случаев коронавируса в Абхазии на сегодняшний день составляет 36567 человек. Зарегистрировано 547 летальных случаев. Выздоровели 29150... 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T23:28+0300

2021-12-15T23:28+0300

2021-12-15T23:29+0300

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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Два пациента с COVID-19, мужчина 80 лет и женщина 65 лет, скончались в Гудаутском госпитале, сообщает оперштаб по защите населения от коронавируса. В Гудаутской ЦРБ находятся на стационарном лечении 93 пациента, в тяжелом состоянии 27 человек, состояние здоровья 66 пациентов – средней степени тяжести. В Сухумской инфекционной больнице 41 пациент, 18 человек в тяжелом состоянии здоровья, в Очамчырской ЦРБ - 23, состояние здоровья 8 пациентов тяжелое, в Гагрской ЦРБ – 21, 3 человека в тяжелом состоянии здоровья, в Ткуарчалской ЦРБ – 16 пациентов.

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

медицина, абхазия, мировая пандемия коронавируса covid-19