https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/fond-ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-operatsii-dvukh-podopechnykh-v-erevanskoy-klinike-1036730020.html

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции двух подопечных в ереванской клинике

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции двух подопечных в ереванской клинике

На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T15:25+0300

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции Миланы Гогусания и Дениса Аникина.Милану и Дениса связывает общий диагноз – ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении. На протяжении многих лет родители своими силами лечили детей. Но отчаявшись, они обратились в благотворительный фонд.В октябре 2021 года в рамках программы "Ашана" по помощи детям с ДЦП, Милану и Дениса отправили в специализированную клинику "Субр Аствацамайр" в Ереване. Детям проверили процедуру биомеханики ходьбы на специальном аппарате. После проведенного обследования стало ясно – необходимы ортопедические операции.Денису и Милане уже провели операции на одну ногу, но из-за сложности заболевания, одной операцией обойтись нельзя. В январе 2022 года необходимы аналогичные ортопедические операции и на второй ноге.На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210823/Vpered-za-mechtoy-Ashana-sobiraet-dengi-na-lechenie-devochek-s-DTsP--1033087676.html

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дети, спасем жизнь вместе, абхазия