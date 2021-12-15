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https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/fond-ashana-otkryl-sbor-sredstv-na-operatsii-dvukh-podopechnykh-v-erevanskoy-klinike-1036730020.html
Фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции двух подопечных в ереванской клинике
Фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции двух подопечных в ереванской клинике
На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T15:25+0300
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции Миланы Гогусания и Дениса Аникина.Милану и Дениса связывает общий диагноз – ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении. На протяжении многих лет родители своими силами лечили детей. Но отчаявшись, они обратились в благотворительный фонд.В октябре 2021 года в рамках программы "Ашана" по помощи детям с ДЦП, Милану и Дениса отправили в специализированную клинику "Субр Аствацамайр" в Ереване. Детям проверили процедуру биомеханики ходьбы на специальном аппарате. После проведенного обследования стало ясно – необходимы ортопедические операции.Денису и Милане уже провели операции на одну ногу, но из-за сложности заболевания, одной операцией обойтись нельзя. В январе 2022 года необходимы аналогичные ортопедические операции и на второй ноге.На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
https://sputnik-abkhazia.ru/20210823/Vpered-za-mechtoy-Ashana-sobiraet-dengi-na-lechenie-devochek-s-DTsP--1033087676.html
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дети, спасем жизнь вместе, абхазия

Фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции двух подопечных в ереванской клинике

15:25 15.12.2021 (обновлено: 15:33 15.12.2021)
© Sputnik / Томас ТхайцукБлаготворительный забег "Бежим со смыслом"
Благотворительный забег Бежим со смыслом - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Томас Тхайцук
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На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции Миланы Гогусания и Дениса Аникина.
Милану и Дениса связывает общий диагноз – ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении. На протяжении многих лет родители своими силами лечили детей. Но отчаявшись, они обратились в благотворительный фонд.
Вперед за мечтой: Ашана собирает деньги на лечение девочек с ДЦП - Sputnik Абхазия, 1920, 23.08.2021
В Абхазии
Вперед за мечтой: "Ашана" собирает деньги на лечение девочек с ДЦП
23 августа, 17:25
В октябре 2021 года в рамках программы "Ашана" по помощи детям с ДЦП, Милану и Дениса отправили в специализированную клинику "Субр Аствацамайр" в Ереване. Детям проверили процедуру биомеханики ходьбы на специальном аппарате. После проведенного обследования стало ясно – необходимы ортопедические операции.
© Foto Денис Аникин
 Денис Аникин - Sputnik Абхазия
1/2
© Foto
Денис Аникин
© Foto / Благотворительный фонд Ашана Милана Гогусания
Милана Гогусания - Sputnik Абхазия
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© Foto / Благотворительный фонд Ашана
Милана Гогусания
1/2
© Foto
Денис Аникин
2/2
© Foto / Благотворительный фонд Ашана
Милана Гогусания
Денису и Милане уже провели операции на одну ногу, но из-за сложности заболевания, одной операцией обойтись нельзя. В январе 2022 года необходимы аналогичные ортопедические операции и на второй ноге.
"Наших подопечных уже ожидают в клинике "Субр Аствацамайр", где была проведена первая операция. Благодаря данным операциям и послеоперационным курсам реабилитаций, ребята смогут увереннее ходить, не чувствуя боли", – говорится в сообщении "Ашана".
На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей.
О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
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