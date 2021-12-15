Фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции двух подопечных в ереванской клинике

СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции Миланы Гогусания и Дениса Аникина.Милану и Дениса связывает общий диагноз – ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении. На протяжении многих лет родители своими силами лечили детей. Но отчаявшись, они обратились в благотворительный фонд.В октябре 2021 года в рамках программы "Ашана" по помощи детям с ДЦП, Милану и Дениса отправили в специализированную клинику "Субр Аствацамайр" в Ереване. Детям проверили процедуру биомеханики ходьбы на специальном аппарате. После проведенного обследования стало ясно – необходимы ортопедические операции.Денису и Милане уже провели операции на одну ногу, но из-за сложности заболевания, одной операцией обойтись нельзя. В январе 2022 года необходимы аналогичные ортопедические операции и на второй ноге.На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей. О способах оказания помощи ребенку можно узнать на официальном сайте фонда "Ашана".
На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на операции Миланы Гогусания и Дениса Аникина.
Милану и Дениса связывает общий диагноз – ДЦП. Из-за болезни они ограничены в движении. На протяжении многих лет родители своими силами лечили детей. Но отчаявшись, они обратились в благотворительный фонд.
В октябре 2021 года в рамках программы "Ашана" по помощи детям с ДЦП, Милану и Дениса отправили в специализированную клинику "Субр Аствацамайр" в Ереване. Детям проверили процедуру биомеханики ходьбы на специальном аппарате. После проведенного обследования стало ясно – необходимы ортопедические операции.
Денису и Милане уже провели операции на одну ногу, но из-за сложности заболевания, одной операцией обойтись нельзя. В январе 2022 года необходимы аналогичные ортопедические операции и на второй ноге.
"Наших подопечных уже ожидают в клинике "Субр Аствацамайр", где была проведена первая операция. Благодаря данным операциям и послеоперационным курсам реабилитаций, ребята смогут увереннее ходить, не чувствуя боли", – говорится в сообщении "Ашана".
На проведение двух операций, на приобретение ортезов и послеоперационную реабилитацию необходимо собрать 467 тысяч рублей.