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Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии
Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии
Какие сюрпризы приготовила погода жителям и гостям Абхазии до конца декабря, какой она будет в новогоднюю ночь, в эфире радио Sputnik рассказала специалист... 15.12.2021, Sputnik Абхазия
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Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии
Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии
Во второй половине декабря погода в Абхазии ухудшится, ожидается значительное похолодание, сообщила метеоролог Диана Трапш."С 21 по 24 декабря как в горных, так и предгорных районах выпадут обильные осадки в виде мокрого снега. Также в прибрежной полосе мы ждем дождь, дождь со снегом. Температура воздуха от + 4°С до + 9°С, а в отдельные дни температура понизится от +5°С до 0°С. Дневные температуры будут от +5°С до +10°С, от +7°С до +12°С. В основном будет наблюдаться пасмурная с дождем погода с 15 по 31 декабря. Температура морской воды сохранится +13°С +14°С ", – рассказала Трапш.Подробности в аудиофайле.
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Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии

10:45 15.12.2021
Радио
Метеоролог рассказала, стоит ли ждать снег в декабре на побережье Абхазии
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Какие сюрпризы приготовила погода жителям и гостям Абхазии до конца декабря, какой она будет в новогоднюю ночь, в эфире радио Sputnik рассказала специалист отдела гидрометеорологии Госкомитета по экологии и охране природы Абхазии Диана Трапш.
Во второй половине декабря погода в Абхазии ухудшится, ожидается значительное похолодание, сообщила метеоролог Диана Трапш.
"С 21 по 24 декабря как в горных, так и предгорных районах выпадут обильные осадки в виде мокрого снега. Также в прибрежной полосе мы ждем дождь, дождь со снегом. Температура воздуха от + 4°С до + 9°С, а в отдельные дни температура понизится от +5°С до 0°С. Дневные температуры будут от +5°С до +10°С, от +7°С до +12°С. В основном будет наблюдаться пасмурная с дождем погода с 15 по 31 декабря. Температура морской воды сохранится +13°С +14°С ", – рассказала Трапш.
Подробности в аудиофайле.
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