https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/okolo-200-zhivotnykh-sterilizovali-v-gudaute-rossiyskie-veterinary-1036727281.html

Около 200 собак и кошек стерилизовали в Гудауте российские ветеринары

Около 200 собак и кошек стерилизовали в Гудауте российские ветеринары

Акция по стерилизации бездомных и домашних животных в Гудауте проводилась по льготной цене ветеринарами из Новосибирска с 30 ноября по 11 декабря. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T13:55+0300

2021-12-15T13:55+0300

2021-12-15T15:10+0300

в абхазии

гудаутский район

бездомные животные

животные

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более 200 животных стерилизовали ветеринары из Новосибирска по льготной акции в Гудауте, рассказала зоозащитник Мака Пилия.Она уточнила, что операцию по стерилизации прошли 91 собака и 93 кошки, кастрировали шесть кобелей и 12 котов. Это уже вторая акция, которую провели в Абхазии специалисты из России. В марте прошлого года они провели 165 операций животным в Гудауте, примерно половина из которых были бездомными.По словам зоозащитника, частые отключения электричества и воды существенно усложняли задачу, но на помощь пришли местные власти. Руководитель гудаутского Жилищно-коммунального хозяйства Феликс Симсим выделил на все время акции дизельный генератор, что обеспечило операционную бесперебойной подачей электричества.Операции проводились в помещении одной из частных гостиниц в поселке Бамбора. Ее владелец Татьяна Ивашкина уже во второй раз бесплатно предоставила не только место для хирургических процедур, но также номера для российских ветеринаров.Операциями непосредственно занимались специалисты из Новосибирска Анна Завгородняя и Виктория Чурсина. Следующая подобная акция запланирована на апрель следующего года.По подсчетам специалистов, которые они опубликовали у себя на страничке в Instagram, стерилизованные в рамках последних двух акций собаки и кошки за год дали бы два помета в среднем по пять-шесть детенышей, это около двух тысяч щенков и котят. Они могли оказаться на улицах страны.Мака Пилия также подчеркнула, что наблюдает положительную тенденцию в плане отношения населения к бездомным животным. Люди чаще стали выражать беспокойство о судьбе собак и кошек, информационно помогать волонтерам или же самостоятельно их пристроить, спасти от голодной смерти.

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гудаутский район, бездомные животные, животные