https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/okolo-200-zhivotnykh-sterilizovali-v-gudaute-rossiyskie-veterinary-1036727281.html
Около 200 собак и кошек стерилизовали в Гудауте российские ветеринары
Около 200 собак и кошек стерилизовали в Гудауте российские ветеринары
Акция по стерилизации бездомных и домашних животных в Гудауте проводилась по льготной цене ветеринарами из Новосибирска с 30 ноября по 11 декабря. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T13:55+0300
2021-12-15T13:55+0300
2021-12-15T15:10+0300
в абхазии
гудаутский район
бездомные животные
животные
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более 200 животных стерилизовали ветеринары из Новосибирска по льготной акции в Гудауте, рассказала зоозащитник Мака Пилия.Она уточнила, что операцию по стерилизации прошли 91 собака и 93 кошки, кастрировали шесть кобелей и 12 котов. Это уже вторая акция, которую провели в Абхазии специалисты из России. В марте прошлого года они провели 165 операций животным в Гудауте, примерно половина из которых были бездомными.По словам зоозащитника, частые отключения электричества и воды существенно усложняли задачу, но на помощь пришли местные власти. Руководитель гудаутского Жилищно-коммунального хозяйства Феликс Симсим выделил на все время акции дизельный генератор, что обеспечило операционную бесперебойной подачей электричества.Операции проводились в помещении одной из частных гостиниц в поселке Бамбора. Ее владелец Татьяна Ивашкина уже во второй раз бесплатно предоставила не только место для хирургических процедур, но также номера для российских ветеринаров.Операциями непосредственно занимались специалисты из Новосибирска Анна Завгородняя и Виктория Чурсина. Следующая подобная акция запланирована на апрель следующего года.По подсчетам специалистов, которые они опубликовали у себя на страничке в Instagram, стерилизованные в рамках последних двух акций собаки и кошки за год дали бы два помета в среднем по пять-шесть детенышей, это около двух тысяч щенков и котят. Они могли оказаться на улицах страны.Мака Пилия также подчеркнула, что наблюдает положительную тенденцию в плане отношения населения к бездомным животным. Люди чаще стали выражать беспокойство о судьбе собак и кошек, информационно помогать волонтерам или же самостоятельно их пристроить, спасти от голодной смерти.
https://sputnik-abkhazia.ru/20211127/glava-sukhuma-nazval-sroki-zaversheniya-stroitelstva-priyuta-dlya-sobak-1036502194.html
https://sputnik-abkhazia.ru/20210730/Broshenki-iz-sel-situatsiya-s-brodyachimi-zhivotnymi-v-rayonakh-Abkhazii--1032934902.html
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гудаутский район, бездомные животные, животные
Около 200 собак и кошек стерилизовали в Гудауте российские ветеринары
13:55 15.12.2021 (обновлено: 15:10 15.12.2021)
Акция по стерилизации бездомных и домашних животных в Гудауте проводилась по льготной цене ветеринарами из Новосибирска с 30 ноября по 11 декабря.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Более 200 животных стерилизовали ветеринары из Новосибирска по льготной акции в Гудауте, рассказала зоозащитник Мака Пилия.
Она уточнила, что операцию по стерилизации прошли 91 собака и 93 кошки, кастрировали шесть кобелей и 12 котов. Это уже вторая акция, которую провели в Абхазии специалисты из России. В марте прошлого года они провели 165 операций животным в Гудауте, примерно половина из которых были бездомными.
"Если мы будем продолжать в таком же духе, то популяция бездомных животных у нас в городе значительно сократится. Люди тоже стали более ответственными. Они уже начинают понимать, что такое стерилизация, для чего это нужно. Люди приезжали из разных городов, из сел, и это были не только молодые люди, но и взрослые, даже пожилые хозяева животных", – отметила Пилия.
По словам зоозащитника, частые отключения электричества и воды существенно усложняли задачу, но на помощь пришли местные власти. Руководитель гудаутского Жилищно-коммунального хозяйства Феликс Симсим выделил на все время акции дизельный генератор, что обеспечило операционную бесперебойной подачей электричества.
Операции проводились в помещении одной из частных гостиниц в поселке Бамбора. Ее владелец Татьяна Ивашкина уже во второй раз бесплатно предоставила не только место для хирургических процедур, но также номера для российских ветеринаров.
"У каждого – у двух врачей, организатора и помощницы – были свои номера. Татьяна предоставила нам все условия, мы там были, как у себя дома. Операционная была идеально стерильная, там даже не было запахов", – рассказала Пилия.
Операциями непосредственно занимались специалисты из Новосибирска Анна Завгородняя и Виктория Чурсина. Следующая подобная акция запланирована на апрель следующего года.
По подсчетам специалистов, которые они опубликовали у себя на страничке в Instagram, стерилизованные в рамках последних двух акций собаки и кошки за год дали бы два помета в среднем по пять-шесть детенышей, это около двух тысяч щенков и котят. Они могли оказаться на улицах страны.
Мака Пилия также подчеркнула, что наблюдает положительную тенденцию в плане отношения населения к бездомным животным. Люди чаще стали выражать беспокойство о судьбе собак и кошек, информационно помогать волонтерам или же самостоятельно их пристроить, спасти от голодной смерти.