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Посол России в Абхазии покинул свой пост и вернулся в Москву
Посол России в Абхазии покинул свой пост и вернулся в Москву
Алексей Двинянин занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T11:35+0300
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву, сообщает пресс-служба российской дипмиссии в республике."Пятнадцатого декабря Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия А. А. Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву", – говорится в сообщении.Алексей Двинянин указом президента России Владимира Путина был назначен на должность посла в марте 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России.Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года.
https://sputnik-abkhazia.ru/20190919/-Dvinyanin-Abkhaziya-dlya-menya-stala-vtorym-domom-zadolgo-do-naznacheniya-1028449634.html
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Посол России в Абхазии покинул свой пост и вернулся в Москву
11:35 15.12.2021 (обновлено: 11:47 15.12.2021)
Алексей Двинянин занимал пост Чрезвычайного и Полномочного посла России в Абхазии с марта 2018 года.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин покинул свой пост и вернулся в Москву, сообщает пресс-служба российской дипмиссии в республике.
"Пятнадцатого декабря Чрезвычайный и Полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия А. А. Двинянин завершил свою миссию и вернулся в Москву", – говорится в сообщении.
Обязанности посла временно будет исполнять советник-посланник дипмиссии Максим Литвинов.
Алексей Двинянин указом президента России Владимира Путина был назначен на должность посла в марте 2018 года. Ранее он занимал должность заместителя директора четвертого департамента стран СНГ в МИД России.
Предшественником Двинянина на посту главы российской дипмиссии был Семен Григорьев, который занимал должность с 25 октября 2008 года по 30 марта 2018 года.