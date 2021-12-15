https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/posrednik-zhiba-o-deyatelnosti-fonda-meditsinskogo-strakhovaniya-abkhazii-1036733633.html

Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии

Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии

Об итогах работы Фонда обязательного медицинского страхования в эфире радио Sputnik рассказала гость программы "Посредник", председатель фонда Валентина Жиба. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

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Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии

Программа "Посредник" выходит в эфир радио Sputnik Абхазия по средам. Она раскрывает детали взаимодействия власти и общества.Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования в размере 42 миллионов рублей, в этом году исполнение бюджета составило 97 %, сообщила председатель фонда Валентина Жиба. Какие программы реализовывает фонд, удалось ли погасить задолженность перед "Абхазфармацией", насколько обеспечиваются родильные отделения республики лекарственными препаратами и материалами медицинского назначения, какую помощь могут оказать онкобольным, почему нет пока возможности введения полисов абхазской системы обязательного медицинского страхования, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба. Подробности в аудиофайле.

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2021

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