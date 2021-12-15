https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/posrednik-zhiba-o-deyatelnosti-fonda-meditsinskogo-strakhovaniya-abkhazii-1036733633.html
Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии
Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии
Об итогах работы Фонда обязательного медицинского страхования в эфире радио Sputnik рассказала гость программы "Посредник", председатель фонда Валентина Жиба. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T18:55+0300
2021-12-15T18:55+0300
2021-12-15T18:56+0300
радио
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0f/1036733484_0:16:1281:736_1920x0_80_0_0_d2dfa912da4b14ea5d538acc279a4d98.jpg
Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии
Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии
Программа "Посредник" выходит в эфир радио Sputnik Абхазия по средам. Она раскрывает детали взаимодействия власти и общества.Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования в размере 42 миллионов рублей, в этом году исполнение бюджета составило 97 %, сообщила председатель фонда Валентина Жиба. Какие программы реализовывает фонд, удалось ли погасить задолженность перед "Абхазфармацией", насколько обеспечиваются родильные отделения республики лекарственными препаратами и материалами медицинского назначения, какую помощь могут оказать онкобольным, почему нет пока возможности введения полисов абхазской системы обязательного медицинского страхования, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба. Подробности в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/0f/1036733484_0:0:1137:853_1920x0_80_0_0_8339233cd511521053908b1c6237022f.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
подкасты, аудио
Посредник: Жиба о деятельности Фонда медицинского страхования Абхазии
18:55 15.12.2021 (обновлено: 18:56 15.12.2021)
Об итогах работы Фонда обязательного медицинского страхования в эфире радио Sputnik рассказала гость программы "Посредник", председатель фонда Валентина Жиба.
Программа "Посредник" выходит в эфир радио Sputnik Абхазия
по средам. Она раскрывает детали взаимодействия власти и общества.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования в размере 42 миллионов рублей, в этом году исполнение бюджета составило 97 %, сообщила председатель фонда Валентина Жиба. Какие программы реализовывает фонд, удалось ли погасить задолженность перед "Абхазфармацией", насколько обеспечиваются родильные отделения республики лекарственными препаратами и материалами медицинского назначения, какую помощь могут оказать онкобольным, почему нет пока возможности введения полисов абхазской системы обязательного медицинского страхования, в эфире радио Sputnik рассказала председатель Фонда обязательного медицинского страхования Валентина Жиба.
Подробности в аудиофайле.