https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/prezident-abkhazii-prizval-grazhdan-vozderzhatsya-ot-uchastiya-v-mitinge-oppozitsii-1036728602.html

Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции

Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции

Аслан Бжания проводит встречу с депутатами Народного Собрания в Кабинете министров в среду, 15 декабря. 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T13:22+0300

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в абхазии

аслан бжания

оппозиция

парламент абхазии

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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента призвал население страны воздержаться от участия в митинге, который намечен на 21 декабря. Он предостерег граждан от участия в митинге с учетом того, что был призыв вооружаться. "У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций", – отметил Бжания. Встреча президента Аслана Бжания с частью депутатов Парламента проходит в зале Кабинета министров в среду, 15 декабря.

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аслан бжания, оппозиция, парламент абхазии