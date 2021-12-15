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Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции
Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции
Аслан Бжания проводит встречу с депутатами Народного Собрания в Кабинете министров в среду, 15 декабря. 15.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-15T13:22+0300
2021-12-15T13:22+0300
2021-12-15T13:45+0300
в абхазии
аслан бжания
оппозиция
парламент абхазии
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СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента призвал население страны воздержаться от участия в митинге, который намечен на 21 декабря. Он предостерег граждан от участия в митинге с учетом того, что был призыв вооружаться. "У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций", – отметил Бжания. Встреча президента Аслана Бжания с частью депутатов Парламента проходит в зале Кабинета министров в среду, 15 декабря.
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аслан бжания, оппозиция, парламент абхазии
Президент Абхазии призвал граждан воздержаться от участия в митинге оппозиции
13:22 15.12.2021 (обновлено: 13:45 15.12.2021)
Аслан Бжания проводит встречу с депутатами Народного Собрания в Кабинете министров в среду, 15 декабря.
СУХУМ, 15 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Аслан Бжания на встрече с депутатами Парламента призвал население страны воздержаться от участия в митинге, который намечен на 21 декабря.
"Планируется проведение митинга 21 числа, и одними из организаторов являются те, кто призывал людей вооружаться, есть примкнувшие к ним лица. Обычно на таких мероприятиях бывает разная категория граждан, кто-то искренне приходит, кого-то приглашают, кого-то пытаются использовать в темную", –подчеркнул он.
Он предостерег граждан от участия в митинге с учетом того, что был призыв вооружаться.
"У нас есть данные о том, что некоторые политики попытаются использовать молодых людей для совершения неких противоправных акций", – отметил Бжания.
Встреча президента Аслана Бжания с частью депутатов Парламента проходит в зале Кабинета министров в среду, 15 декабря.