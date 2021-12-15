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Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте
Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте
Насколько удобна Абхазия для путешествия на собственном авто, в эфире радио Sputnik рассказали председатель профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Габлия и... 15.12.2021, Sputnik Абхазия
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Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте
Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте
Гости в студии поделились своим мнением о том, что может предложить Абхазия для любителей путешествовать на своем транспорте и насколько это направление может быть выгодно для страны."В Абхазию недавно приезжали любители караванинга. Они выкладывали свои видео, а у них до 300 тысяч подписчиков, и тем самым они привлекли внимание большой аудитории. В Гагрском и Гудаутском районах инфраструктура лучше. Человеку, который приехал на собственном авто, нужны опознавательные знаки, современные АЗС. На яндекс картах обозначены все достопримечательности Абхазии, пройдя по ссылке, можно узнать о том или ином объекте. Восточная часть менее приспособлена для таких поездок", – сказал Хутаба.Председатель профсоюза экскурсоводов Абхазии рассказал, что для любителей автотуризма в стране должен быть организован доступ к воде и к электроэнергии. Кемпингов, где может человек переночевать, очень мало.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте

17:18 15.12.2021 (обновлено: 17:28 15.12.2021)
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Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте
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Насколько удобна Абхазия для путешествия на собственном авто, в эфире радио Sputnik рассказали председатель профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Габлия и главный специалист отдела контроля за туристкой деятельностью Минтуризма Таращ Хутаба.
Гости в студии поделились своим мнением о том, что может предложить Абхазия для любителей путешествовать на своем транспорте и насколько это направление может быть выгодно для страны.
"В Абхазию недавно приезжали любители караванинга. Они выкладывали свои видео, а у них до 300 тысяч подписчиков, и тем самым они привлекли внимание большой аудитории. В Гагрском и Гудаутском районах инфраструктура лучше. Человеку, который приехал на собственном авто, нужны опознавательные знаки, современные АЗС. На яндекс картах обозначены все достопримечательности Абхазии, пройдя по ссылке, можно узнать о том или ином объекте. Восточная часть менее приспособлена для таких поездок", – сказал Хутаба.
Председатель профсоюза экскурсоводов Абхазии рассказал, что для любителей автотуризма в стране должен быть организован доступ к воде и к электроэнергии. Кемпингов, где может человек переночевать, очень мало.
Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.
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