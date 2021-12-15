https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/turbaza-khutaba-i-gabliya-o-puteshestvii-po-abkhazii-na-sobstvennom-transporte--1036731555.html

Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте

Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте

Насколько удобна Абхазия для путешествия на собственном авто, в эфире радио Sputnik рассказали председатель профсоюза экскурсоводов Абхазии Дмитрий Габлия и... 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T17:18+0300

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Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте Турбаза: Хутаба и Габлия о путешествии по Абхазии на собственном транспорте

Гости в студии поделились своим мнением о том, что может предложить Абхазия для любителей путешествовать на своем транспорте и насколько это направление может быть выгодно для страны."В Абхазию недавно приезжали любители караванинга. Они выкладывали свои видео, а у них до 300 тысяч подписчиков, и тем самым они привлекли внимание большой аудитории. В Гагрском и Гудаутском районах инфраструктура лучше. Человеку, который приехал на собственном авто, нужны опознавательные знаки, современные АЗС. На яндекс картах обозначены все достопримечательности Абхазии, пройдя по ссылке, можно узнать о том или ином объекте. Восточная часть менее приспособлена для таких поездок", – сказал Хутаба.Председатель профсоюза экскурсоводов Абхазии рассказал, что для любителей автотуризма в стране должен быть организован доступ к воде и к электроэнергии. Кемпингов, где может человек переночевать, очень мало.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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