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Тужба о шахматном турнире "Тамыш Village": есть посыл провести что-то грандиозное

Тужба о шахматном турнире "Тамыш Village": есть посыл провести что-то грандиозное

Президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба в эфире радио Sputnik рассказал о предстоящем шахматном турнире "Тамыш Village", кто примет участие и каким... 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T14:40+0300

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Тужба о шахматном турнире "Тамыш Village": есть посыл провести что-то грандиозное Тужба о шахматном турнире "Тамыш Village": есть посыл провести что-то грандиозное

В Абхазии, в селе Тамыш, пансионате "Тамыш-Village" пройдет открытый международный шахматный рапид турнир "Абхазия. Тамыш-Village 2022".В беседа на радио президент Федерации шахмат Абхазии Константин Тужба сказал, что уже оповещены все шахматисты Юга России, ожидается приезд участников из Москвы и Санкт-Петербурга."Я 18 лет провожу один турнир за другим, при поддержке государства, разумеется, но и тем не менее это все больше нужно было мне, а сейчас моя работа понадобилась и другим. Я только рад, что это поможет курортной сфере. У нас должны быть различные фестивали, и кинофестивали, если мы себя называем курортной страной. Если мы сможем превратить "Тамыш-Village" в крупный шахматный турнир, а для этого нужно два-три года, то я буду очень доволен", – отметил Тужба.По словам президента Федерации шахмат Абхазии в этом году будет рапид турнир – два дня игры, однако в следующем – планируется расширить его."Для меня, как для президента Федерации шахмат Абхазии, это огромный плюс, так как мои дети-шахматисты будут иметь возможность участвовать в соревнованиях. Там будут мастер-классы, обмен мнениями, опытом", – сказал Тужба.Полную версию интервью слушайте в аудиофайле.

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