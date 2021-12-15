https://sputnik-abkhazia.ru/20211215/v-rossii-prorabotayut-mekhanizm-vydachi-sertifikata-po-rezultatam-testa-na-antitela-1036727512.html

В России проработают механизм выдачи сертификата по результатам теста на антитела

В России проработают механизм выдачи сертификата по результатам теста на антитела

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Механизм выдачи сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения... 15.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-15T11:55+0300

2021-12-15T11:55+0300

2021-12-15T12:19+0300

россия

вакцинация

мировая пандемия коронавируса covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/08/1033377911_0:0:3151:1773_1920x0_80_0_0_a402c18fb96ca6d456e4068163670afe.jpg

СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Механизм выдачи сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.13 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител.Голикова также отметила, что ведется работа по вопросу получения сертификата привитыми "Спутником-V" за рубежом, включая граждан России, которые проживают на территории Донецкой и Луганской республик, республика Южная Осетия, Абхазия.

россия

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19