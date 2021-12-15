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В России проработают механизм выдачи сертификата по результатам теста на антитела
В России проработают механизм выдачи сертификата по результатам теста на антитела
СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Механизм выдачи сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения... 15.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Механизм выдачи сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.13 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител.Голикова также отметила, что ведется работа по вопросу получения сертификата привитыми "Спутником-V" за рубежом, включая граждан России, которые проживают на территории Донецкой и Луганской республик, республика Южная Осетия, Абхазия.
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россия, вакцинация, мировая пандемия коронавируса covid-19

В России проработают механизм выдачи сертификата по результатам теста на антитела

11:55 15.12.2021 (обновлено: 12:19 15.12.2021)
© Sputnik / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкБрифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко
Брифинг министра здравоохранения РФ М. Мурашко - Sputnik Абхазия, 1920, 15.12.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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СУХУМ, 15 дек - Sputnik. Механизм выдачи сертификатов по результатам теста на антитела и сдачи самих тестов прорабатывается, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, пишет РИА Новости.
"Предложения в целом по условиям выдачи сертификатов о вакцинации и перенесенном заболевании были озвучены. Конкретные механизмы сейчас прорабатываются", — сказал Мурашко.
13 декабря вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что россияне, переболевшие COVID-19 неофициально, смогут получить сертификат переболевшего после прохождения тестирования на наличие антител.
Голикова также отметила, что ведется работа по вопросу получения сертификата привитыми "Спутником-V" за рубежом, включая граждан России, которые проживают на территории Донецкой и Луганской республик, республика Южная Осетия, Абхазия.
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