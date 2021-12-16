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Эпидемиолог об антиваксерах: видя последствия коронавируса, вакцинируются первыми

Эпидемиолог об антиваксерах: видя последствия коронавируса, вакцинируются первыми

Что может людей сподвигнуть на вакцинацию от коронавируса, в эфире радио Sputnik рассказал врач-эпидемиолог Дмитрий Ефременко. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T12:31+0300

2021-12-16T12:31+0300

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Дмитрий Ефременко Дмитрий Ефременко

По опыту работы в России, Абхазии и Южной Осетии врач отметил, что антипрививочники занимаются пропагандой до того момента, пока инфекция не коснется их самих или их близких."Когда антипрививочники видят последствия, к которым может привести заболевание, они первыми записываются на вакцинацию. С другой стороны, населению стоит в целом повзрослеть, потому что уже прошло время, когда можно было агитировать не вакцинироваться. Наверное, время этого уже прошло, потому что от этой инфекции пострадал весь мир. И мы все видим, насколько тяжело, когда болеют близкие люди. Так или иначе эта инфекция коснулась уже каждого либо лично, либо родных, либо знакомых. Пора, наверное, с большим доверием относиться к медицинскому сообществу, которое в один голос говорит: "Прививайтесь, люди! Если вы хотите жить дальше, если вы хотите вернуться к нормальной жизни, вам необходимо вести себя по-другому, вам нужно более ответственно относиться к вопросу своего здоровья", – отметил Ефременко. Эпидемиолог также подчеркнул, что наличие антител в крови – не аргумент к отказу от вакцинации, так как их уровень нужно контролировать."Антитела могут быстро демонстрировать снижение, то есть иммунитет падает. Значит, человек становится более восприимчивым к этой инфекции. Поэтому подход, который сформировался – прошло шесть месяцев – нужно вакцинироваться, необходимый и нужный. Как минимум, люди, которые заявляют, что у них есть антитела, должны с периодичностью в два месяца его контролировать", – сказал врач.

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