https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/glava-minfina-byudzhetnye-platezhi-stali-provodit-po-elektronno-tsifrovoy-podpisi-1036742373.html
Глава Минфина рассказал о бюджетных платежах по электронно-цифровой подписи
Глава Минфина рассказал о бюджетных платежах по электронно-цифровой подписи
Кабинет министров Абхазии установил предельную численность работников аппарата Министерства финансов и размер ассигнований на его содержание на 2022 год. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T13:50+0300
2021-12-16T13:50+0300
2021-12-16T14:10+0300
в абхазии
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. С 1 декабря бюджетные платежи проводятся с использованием электронной цифровой подписи, сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании правительства в четверг, 16 декабря.Со следующего года, распорядители республиканского уровня тоже будут иметь такую возможность, сообщил министр."Это, несомненно, шаг вперед в развитии технологий, полагаем, что именно в таком ключе и будем двигаться. Здесь есть перекрестные задачи, которые ставятся перед налоговой системой, перед финансовой системой, полагаю, что аналогичная ситуация будет происходить и в таможенной сфере", – подчеркнул Владимир Делба.Заседание Кабинета министров Абхазии, на котором было рассмотрено 40 вопросов, прошло в четверг, 16 декабря.
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MIA „Rosiya Segodnya“
новости
Глава Минфина рассказал о бюджетных платежах по электронно-цифровой подписи
13:50 16.12.2021 (обновлено: 14:10 16.12.2021)
Кабинет министров Абхазии установил предельную численность работников аппарата Министерства финансов и размер ассигнований на его содержание на 2022 год.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. С 1 декабря бюджетные платежи проводятся с использованием электронной цифровой подписи, сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании правительства в четверг, 16 декабря.
"В прошлом году мы поставили перед собой задачу достичь определенных результатов по модернизации бюджетного процесса, по развитию механизмов исполнения бюджета через казначейскую систему. Электронно-цифровая подпись закодирована, создан удостоверяющий центр, до конца года им будут пользоваться Министерство финансов, Агентство правительственной связи, Пенсионный фонд и Министерство по налогам и сборам", – рассказал он.
Со следующего года, распорядители республиканского уровня тоже будут иметь такую возможность, сообщил министр.
"Это, несомненно, шаг вперед в развитии технологий, полагаем, что именно в таком ключе и будем двигаться. Здесь есть перекрестные задачи, которые ставятся перед налоговой системой, перед финансовой системой, полагаю, что аналогичная ситуация будет происходить и в таможенной сфере", – подчеркнул Владимир Делба.
Заседание Кабинета министров Абхазии, на котором было рассмотрено 40 вопросов, прошло в четверг, 16 декабря.