https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/glava-minfina-byudzhetnye-platezhi-stali-provodit-po-elektronno-tsifrovoy-podpisi-1036742373.html

Глава Минфина рассказал о бюджетных платежах по электронно-цифровой подписи

Глава Минфина рассказал о бюджетных платежах по электронно-цифровой подписи

Кабинет министров Абхазии установил предельную численность работников аппарата Министерства финансов и размер ассигнований на его содержание на 2022 год. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T13:50+0300

2021-12-16T13:50+0300

2021-12-16T14:10+0300

в абхазии

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0a/05/1033354430_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_63d3ceb86433e5f45b368813af8238f7.jpg

СУХУМ, 16 дек – Sputnik, Бадрак Авидзба. С 1 декабря бюджетные платежи проводятся с использованием электронной цифровой подписи, сказал министр финансов Абхазии Владимир Делба на заседании правительства в четверг, 16 декабря.Со следующего года, распорядители республиканского уровня тоже будут иметь такую возможность, сообщил министр."Это, несомненно, шаг вперед в развитии технологий, полагаем, что именно в таком ключе и будем двигаться. Здесь есть перекрестные задачи, которые ставятся перед налоговой системой, перед финансовой системой, полагаю, что аналогичная ситуация будет происходить и в таможенной сфере", – подчеркнул Владимир Делба.Заседание Кабинета министров Абхазии, на котором было рассмотрено 40 вопросов, прошло в четверг, 16 декабря.

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_AB

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости