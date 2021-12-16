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Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра
Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра
Об эпидситуации, участии в Инвестпрограмме, собственных возможностях, решении кадровых вопросов и энергетической проблемы в интервью радио Sputnik Абхазия... 16.12.2021, Sputnik Абхазия
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Главный четверг: Барциц
Главный четверг: Барциц
Как отметил Барциц, с отъездом мобильного госпиталя Минобороны России, в ЦРБ Гагры сразу стало обращаться больше пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В Гагре, как и в других районах страны, не хватает профильных медицинских специалистов. Для решения этой проблемы в районе придумали свой план по обеспечению больницы кадрами – администрация возьмет на себя оплату обучения студентов-медиков, которые в свою очередь после завершения медвуза обязуются работать в Гагре. Подробнее об этом, а также о том, почему в районе пока еще не функционирует канализационная система, построенная на средства Инвестпрограммы, как решается вопрос водоснабжения, какой грандиозный туристический объект там появится, слушайте в аудиофайле.
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главный четверг, аудио

Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра

17:22 16.12.2021
Радио
Главный четверг: Барциц
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Об эпидситуации, участии в Инвестпрограмме, собственных возможностях, решении кадровых вопросов и энергетической проблемы в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.
Как отметил Барциц, с отъездом мобильного госпиталя Минобороны России, в ЦРБ Гагры сразу стало обращаться больше пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В Гагре, как и в других районах страны, не хватает профильных медицинских специалистов. Для решения этой проблемы в районе придумали свой план по обеспечению больницы кадрами – администрация возьмет на себя оплату обучения студентов-медиков, которые в свою очередь после завершения медвуза обязуются работать в Гагре.
Подробнее об этом, а также о том, почему в районе пока еще не функционирует канализационная система, построенная на средства Инвестпрограммы, как решается вопрос водоснабжения, какой грандиозный туристический объект там появится, слушайте в аудиофайле.
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