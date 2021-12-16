https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/glavnyy-chetverg-bartsits-o-gagre-segodnya-i-zavtra--1036745800.html
Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра
Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра
Об эпидситуации, участии в Инвестпрограмме, собственных возможностях, решении кадровых вопросов и энергетической проблемы в интервью радио Sputnik Абхазия... 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T17:22+0300
2021-12-16T17:22+0300
2021-12-16T17:22+0300
радио
главный четверг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/10/1036745620_0:0:2601:1463_1920x0_80_0_0_ff15076c64c268e8bafe0d11b32018b6.jpg
Главный четверг: Барциц
Главный четверг: Барциц
Как отметил Барциц, с отъездом мобильного госпиталя Минобороны России, в ЦРБ Гагры сразу стало обращаться больше пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В Гагре, как и в других районах страны, не хватает профильных медицинских специалистов. Для решения этой проблемы в районе придумали свой план по обеспечению больницы кадрами – администрация возьмет на себя оплату обучения студентов-медиков, которые в свою очередь после завершения медвуза обязуются работать в Гагре. Подробнее об этом, а также о том, почему в районе пока еще не функционирует канализационная система, построенная на средства Инвестпрограммы, как решается вопрос водоснабжения, какой грандиозный туристический объект там появится, слушайте в аудиофайле.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/10/1036745620_138:0:2453:1736_1920x0_80_0_0_f09c553f710f055cbc1b237d7e8e7bb7.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
главный четверг, аудио
Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра
Об эпидситуации, участии в Инвестпрограмме, собственных возможностях, решении кадровых вопросов и энергетической проблемы в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал замглавы администрации Гагрского района Алхас Барциц.
Как отметил Барциц, с отъездом мобильного госпиталя Минобороны России, в ЦРБ Гагры сразу стало обращаться больше пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В Гагре, как и в других районах страны, не хватает профильных медицинских специалистов. Для решения этой проблемы в районе придумали свой план по обеспечению больницы кадрами – администрация возьмет на себя оплату обучения студентов-медиков, которые в свою очередь после завершения медвуза обязуются работать в Гагре.
Подробнее об этом, а также о том, почему в районе пока еще не функционирует канализационная система, построенная на средства Инвестпрограммы, как решается вопрос водоснабжения, какой грандиозный туристический объект там появится, слушайте в аудиофайле.