https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/glavnyy-chetverg-bartsits-o-gagre-segodnya-i-zavtra--1036745800.html

Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра

Главный четверг: Барциц о Гагре сегодня и завтра

Об эпидситуации, участии в Инвестпрограмме, собственных возможностях, решении кадровых вопросов и энергетической проблемы в интервью радио Sputnik Абхазия... 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T17:22+0300

2021-12-16T17:22+0300

2021-12-16T17:22+0300

радио

главный четверг

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Главный четверг: Барциц Главный четверг: Барциц

Как отметил Барциц, с отъездом мобильного госпиталя Минобороны России, в ЦРБ Гагры сразу стало обращаться больше пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию. В Гагре, как и в других районах страны, не хватает профильных медицинских специалистов. Для решения этой проблемы в районе придумали свой план по обеспечению больницы кадрами – администрация возьмет на себя оплату обучения студентов-медиков, которые в свою очередь после завершения медвуза обязуются работать в Гагре. Подробнее об этом, а также о том, почему в районе пока еще не функционирует канализационная система, построенная на средства Инвестпрограммы, как решается вопрос водоснабжения, какой грандиозный туристический объект там появится, слушайте в аудиофайле.

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2021

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

главный четверг, аудио