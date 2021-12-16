https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-sele-gumista-1036738653.html
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста
Сигнал о пожаре поступил в спасательное ведомство республики в половине десятого вечером в среду, 15 декабря. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
2021-12-16T10:26+0300
2021-12-16T10:26+0300
2021-12-16T10:43+0300
в абхазии
новости
пожар
мчс абхазии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/10/1036738620_0:0:2599:1462_1920x0_80_0_0_cc6120fbc83c00f67528c3cdc88330d2.jpg
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В селе Гумиста Сухумского района накануне вечером загорелось подсобное помещение частного одноэтажного дома на Бзыбском шоссе, сообщает МЧС Абхазии.Пожарные выехали по вызову в 21:18. Однако на момент их прибытия к месту ЧП дом фактически выгорел. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается.Также 15 декабря на улице Аргун в Сухуме произошел пожар в частном деревянном доме. К моменту приезда спасателей строение было полностью охвачено огнем. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Люди не пострадали.
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_AB
https://cdnn1.img.sputnik-abkhazia.info/img/07e5/0c/10/1036738620_297:0:2246:1462_1920x0_80_0_0_ad7f56bac3a2ffa77861d273bcb732af.jpg
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Абхазия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
новости, пожар, мчс абхазии
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста
10:26 16.12.2021 (обновлено: 10:43 16.12.2021)
Сигнал о пожаре поступил в спасательное ведомство республики в половине десятого вечером в среду, 15 декабря.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik.
В селе Гумиста Сухумского района накануне вечером загорелось подсобное помещение частного одноэтажного дома на Бзыбском шоссе, сообщает
МЧС Абхазии.
Пожарные выехали по вызову в 21:18. Однако на момент их прибытия к месту ЧП дом фактически выгорел. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается.
Также 15 декабря на улице Аргун в Сухуме произошел пожар в частном деревянном доме. К моменту приезда спасателей строение было полностью охвачено огнем. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Люди не пострадали.