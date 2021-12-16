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Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста
Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста
Сигнал о пожаре поступил в спасательное ведомство республики в половине десятого вечером в среду, 15 декабря. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В селе Гумиста Сухумского района накануне вечером загорелось подсобное помещение частного одноэтажного дома на Бзыбском шоссе, сообщает МЧС Абхазии.Пожарные выехали по вызову в 21:18. Однако на момент их прибытия к месту ЧП дом фактически выгорел. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается.Также 15 декабря на улице Аргун в Сухуме произошел пожар в частном деревянном доме. К моменту приезда спасателей строение было полностью охвачено огнем. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Люди не пострадали.
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новости, пожар, мчс абхазии

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста

10:26 16.12.2021 (обновлено: 10:43 16.12.2021)
© Foto / МЧС РА Сгоревшее подсобное помещение частного одноэтажного дома по Бзыпскому шоссе
Сгоревшее подсобное помещение частного одноэтажного дома по Бзыпскому шоссе - Sputnik Абхазия, 1920, 16.12.2021
© Foto / МЧС РА
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Сигнал о пожаре поступил в спасательное ведомство республики в половине десятого вечером в среду, 15 декабря.
СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В селе Гумиста Сухумского района накануне вечером загорелось подсобное помещение частного одноэтажного дома на Бзыбском шоссе, сообщает МЧС Абхазии.
Пожарные выехали по вызову в 21:18. Однако на момент их прибытия к месту ЧП дом фактически выгорел. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается.
Также 15 декабря на улице Аргун в Сухуме произошел пожар в частном деревянном доме. К моменту приезда спасателей строение было полностью охвачено огнем. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Люди не пострадали.
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