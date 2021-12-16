https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/muzhchina-pogib-pri-pozhare-v-chastnom-dome-v-sele-gumista-1036738653.html

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста

Мужчина погиб при пожаре в частном доме в селе Гумиста

Сигнал о пожаре поступил в спасательное ведомство республики в половине десятого вечером в среду, 15 декабря. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T10:26+0300

2021-12-16T10:26+0300

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СУХУМ, 16 дек – Sputnik. В селе Гумиста Сухумского района накануне вечером загорелось подсобное помещение частного одноэтажного дома на Бзыбском шоссе, сообщает МЧС Абхазии.Пожарные выехали по вызову в 21:18. Однако на момент их прибытия к месту ЧП дом фактически выгорел. На месте пожара сотрудники МЧС обнаружили обгоревшее тело мужчины, его личность устанавливается.Также 15 декабря на улице Аргун в Сухуме произошел пожар в частном деревянном доме. К моменту приезда спасателей строение было полностью охвачено огнем. Возгорание было ликвидировано в кратчайшие сроки. Люди не пострадали.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

новости, пожар, мчс абхазии