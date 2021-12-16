https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/takie-obstoyatelstva-osiya-ob-eksporte-abkhazskogo-vina--1036740892.html

Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина

Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина

Об объеме экспорта абхазских вин и потребления внутри страны в эфире радио Sputnik рассказал главный экономист предприятия "Вина и воды Абхазии" Инал Осия. 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T15:24+0300

2021-12-16T15:24+0300

2021-12-16T15:24+0300

радио

такие обстоятельства

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Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина

Инал Осия подвел итоги экспорта и реализации алкогольной продукции внутри республики в 2021 году. Подробнее об этом, а также о том, будут ли увеличены объемы экспорта перед новогодними праздниками, изменилась ли ценовая политика предприятия, что в планах по развитию производства, слушайте в аудиофайле.

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2021

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Абхазия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

такие обстоятельства, аудио