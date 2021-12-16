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Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина
Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина
Об объеме экспорта абхазских вин и потребления внутри страны в эфире радио Sputnik рассказал главный экономист предприятия "Вина и воды Абхазии" Инал Осия. 16.12.2021, Sputnik Абхазия
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Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина
Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина
Инал Осия подвел итоги экспорта и реализации алкогольной продукции внутри республики в 2021 году. Подробнее об этом, а также о том, будут ли увеличены объемы экспорта перед новогодними праздниками, изменилась ли ценовая политика предприятия, что в планах по развитию производства, слушайте в аудиофайле.
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такие обстоятельства, аудио

Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина

15:24 16.12.2021
Радио
Такие обстоятельства: Осия об экспорте абхазского вина
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Об объеме экспорта абхазских вин и потребления внутри страны в эфире радио Sputnik рассказал главный экономист предприятия "Вина и воды Абхазии" Инал Осия.
Инал Осия подвел итоги экспорта и реализации алкогольной продукции внутри республики в 2021 году.
Подробнее об этом, а также о том, будут ли увеличены объемы экспорта перед новогодними праздниками, изменилась ли ценовая политика предприятия, что в планах по развитию производства, слушайте в аудиофайле.

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