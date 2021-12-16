https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/telekanal-rt-nachinaet-kruglosutochnoe-veschanie-na-nemetskom-yazyke-1036736985.html

Телеканал RT начинает круглосуточное вещание на немецком языке

Телеканал RT начинает круглосуточное вещание на немецком языке

В августе 2021 года немецкий RT получил от Люксембурга официальный отказ в получении лицензии на вещание, а в сентябре YouTube удалил два канала RT DE без... 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T08:45+0300

2021-12-16T08:45+0300

2021-12-16T10:37+0300

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СУХУМ, 16 дек — Sputnik. RT запускает новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, сообщает телеканал.Новостные студии телеканала располагаются в Москве и Берлине. В прямом эфире RT DE будет транслировать новости, ток-шоу и документальные фильмы.Вещание будет распространяться на Европу, включая страны с потенциально большой немецкоязычной аудиторией — Германию, Австрию и Швейцарию. В эфире канала будут представлены аналитическая программа Fasbenders Woche ("Неделя Фасбендера") с известным немецким журналистом Томасом Фасбендером, кулинарно-политическое шоу Kartoffelmus ("Картофельное пюре") с ведущей Цукаиной Груно, а также другие ток-шоу и документальные фильмы. Ранее к команде RT DE присоединился известный немецкий медиаменеджер, продюсер и писатель Оливер Брендель.Телеканал RT DE первоначально поднимается на спутник с территории Сербии, где он получил лицензию на вещание. Согласно положениям Европейской конвенции о трансграничном телевидении №132, телеканал, имеющий лицензию одной из стран, подписавших конвенцию, может осуществлять телевизионной вещание в 33 европейских странах, ее ратифицировавших.​"Мы видим, как растет интерес к RT в Германии, и рады, что теперь наш контент можно будет не только читать и слушать, но и смотреть. Нашему зрителю интересно, чем живет сегодня Россия и какая она изнутри", — сказала руководитель RT DE Динара Токтосунова.RT на немецком языке был запущен в 2014 году онлайн и в соцсетях. Сейчас RT DE — номер один среди немецкоязычных СМИ по количеству взаимодействий в Facebook за последние двенадцать месяцев, обходит Bild, Spiegel, ZDF, Tagesschau (данные Crowdtangle). Страница RT DE в Facebook входит в ТОП-5 немецкоязычных СМИ по просмотрам видео в категории "Новости и политика", опережая Spiegel TV, Zeit Online и Focus Online (данные Tubular Labs).Сайт телеканала RT (RT.com) обходит Deutsche Welle (DW.com) по числу посещений из Германии (данные SimilarWeb).Запуску телеканала RT DE в Германии предшествовала беспрецедентная атака со стороны немецких властей и СМИ, отмечают в телеканале. В докладе МВД о работе немецкой контрразведки 2020 года RT упоминался в разделе "Шпионаж и прочая разведывательная деятельность". На тот момент глава Бундестага, Вольфганг Шойбле, сказал: "С помощью телевизионного канала Russia Today Москва пытается целенаправленно манипулировать немцами с русскими корнями".В августе 2021 года RT DE получил официальный отказ в получении лицензии на вещание со стороны Люксембурга, который сослался на "информацию и анализ немецких властей". В сентябре YouTube удалил два канала RT DE без права восстановления якобы за "нарушения правил сообщества". При этом RT DE был на четвертом месте по влиятельности среди немецкоязычных СМИ, обходил Deutsche Welle и другие немецкие СМИ (данные Tubular Labs).RT — это девять телеканалов, вещающих более чем в 100 странах мира, онлайн-порталы на шести языках, а также международное видеоагентство RUPTLY. Каждую неделю 100 млн человек смотрят телеканал RT в 47 странах мира (исследование международной компании IPSOS). RT первым в мире из новостных телеканалов преодолел отметку в 10 млрд просмотров на YouTube, опередив BBC, CNN, Al Jazeera, Euronews и Fox News. RT одиннадцать раз становился финалистом самой престижной премии в области телевидения Emmy. RT — обладатель золота Телевизионного фестиваля в Монте-Карло в категории "Лучшая 24-часовая новостная программа".

https://sputnik-abkhazia.ru/20210928/Simonyan-nazvala-zakrytie-YouTube-kanalov-RT-mediynoy-voynoy-protiv-Rossii-1033300857.html

https://sputnik-abkhazia.ru/20210929/MID-Rossii-udalenie-kanalov-RT-na-YouTube--ochevidnoe-proyavlenie-tsenzury-1033301353.html

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