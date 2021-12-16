https://sputnik-abkhazia.ru/20211216/tuzhba-ob-urozhae-mandarinov-abkhaztsitrusa-absolyutnyy-sbyt-1036730977.html

Тужба об урожае мандаринов "Абхазцитруса": абсолютный сбыт

Тужба об урожае мандаринов "Абхазцитруса": абсолютный сбыт

Об урожае этого года, удастся ли компенсировать затраты, экспорте мандаринов, есть ли возможности для расширения производства, о проблемах, с которыми... 16.12.2021, Sputnik Абхазия

2021-12-16T10:49+0300

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Тужба об урожае мандарин "Абхазцитруса": абсолютный сбыт Тужба об урожае мандарин "Абхазцитруса": абсолютный сбыт

До 350 тонн мандаринов планируют собрать на предприятии "Абхазцитрус" в Галском районе Абхазии. По словам директора предприятия Генриха Тужба, объем урожая в этом году в пять раз меньше, чем в прошлом, да и мандарины мельче в нынешнем сезоне. Продукцию свою экспортируют в российские города: Москва, Санкт-Петербург, Кострома."Это не только в этом году, на абхазский товар всегда есть спрос, но должны быть соответствующие объемы. Дело в том, что в России система продаж поменялась. Это не обычные ларьки, а сети магазинов. Они не хотят, чтобы товар привозили "Газелями". Если бы мы смогли организовать в Абхазии прием качественной продукции, то и цена, и сбыт были бы без проблем. Мы уже третий год, как наладили производство, начиная от калибровки. У нас нет проблем с реализацией вообще… Некондиционный товар можем и подарить. Но в этом году мы сотрудничаем с компанией "Библио-Глобус", основателем "Тамыш Villag", они у нас берут некондиционный товар. У нас абсолютный сбыт", – сказал Тужба.Полная версия беседы в аудиофайле.

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